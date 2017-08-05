Гибель экс-депутата Партии регионов Бережной: появились новые подробности

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат Партии регионов Ирина Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии, сообщает ТСН, ссылаясь на данные дипломатов.

Напомним, по данным СМИ, Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Машина, в которой находились Бережная с дочерью и водитель, вылетела с серпантина. Дочь Бережной получила незначительные травмы, а водитель и экс-нардеп погибли.

"В украинском МИД не раскрывают имя погибшей, однако подтверждаю факт ДТП: погибла на месте, как водитель. Последний не является гражданином Украины", — говорится в сюжете ТСН.

"Я могу подтвердить, что погибшая в Задерской области в результате ДТП была гражданкой Украины. Причины и обстоятельства являются предметом следственных действий местной полиции", — сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Смотрите также: Экс-депутат Партии регионов разбилась в ДТП: кадры из жизни Ирины Бережной

ТСН сообщает, что в Задар уже прибыл отец дочери Бережной. По данным СМИ, это бизнесмен Борис Фуксман, отношения с которым Бережная не разглашала.