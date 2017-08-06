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    Появились фото с места гибели экс-депутата Бережной

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (9)

    (обновлено: )40601
    Согласно информации, за рулем Mercedes находился 38-летний гражданин Болгарии, он погиб. В результате столкновения легковушка врезалась в фонарный столб.
    Ирина Бережная
    УНИАН

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В сети появились первые снимки с места аварии, в которой погибла экс-народный депутат Украины Ирина Бережная. По информации издания "Zadarski.slobodnadalmacija", катастрофа произошла в 01:30 по местному времени.

    Последний эфир с Ириной Бережной
    Канал berezhna в Youtube
    В Украине идет война с инакомыслием - последний эфир с Ириной Бережной

    За рулем черного Mercedes находился 38-летний гражданин Болгарии, он погиб. В результате столкновения легковушка врезалась в фонарный столб. Водитель и Ирина, находившаяся на пассажирском сидении, погибли. Выжила лишь ее восьмилетняя дочь, которая сидела на заднем сидении пристегнутой.

    После аварии девочку госпитализировали в больницу города Задар, вскоре ее забрал оттуда отец. После проведения расследования тело Ирины передадут родным.

    znaj.ua
    Фото с места гибели Ирины Бережной
    znaj.ua
    Фото с места гибели Ирины Бережной

    Напомним, по данным СМИ, Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии.

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