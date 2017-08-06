Хроника 5 августа: гибель Ирины Бережной, дело против Scooter

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В субботу, 5 августа, ситуация в зоне АТО резко обострилась, советник Трампа уточнил возможные поставки оружия Украине, Совбез ООН ужесточил санкции в отношении КНДР, в Британии назвали сумму, которую готовы заплатить за выход из ЕС, Ломаченко одержал победу в поединке с Марриагой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко совершил полет на истребителе МиГ-29

Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня воздушных сил Украины совершил полет на истребителе. Глава государства совершил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации на месте второго пилота с аэродрома бригады в Василькове Киевской области на военный аэродром в селе Гавришовка Винницкой области.

Экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная погибла в ДТП

Экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина. Бережная и водитель машины погибли на месте, дочь экс-нардепа сидела сзади в автокресле и была пристегнута, она получила незначительные травмы.

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Скандал с визитом Scooter в Крым: прокуратура готовит допрос музыкантов

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту въезда немецкой группы Scooter в Крым с нарушениями украинского законодательства. Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа на фестивале в Балаклаве. Прокуратура намерена допросить музыкантов. Им грозит до восьми лет заключения.

Ситуация в зоне АТО резко обострилась

Украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по их позициям, трое украинских военных получили ранения. По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Бутовку и поселок Луганское из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Советник Трампа уточнил возможные поставки оружия Украине

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в интервью телеканалу MSNBC, комментируя сообщения о возможной передаче Киеву американских вооружений, заявил, что форма помощи Украине не имеет значения. По словам Макмастера, американская администрация рассматривает различные варианты поддержки.

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В Британии назвали сумму, которую готовы заплатить за выход из ЕС

Великобритания готова заплатить от 36 до 40 миллиардов евро, чтобы погасить свои финансовые обязательства перед Евросоюзом после выхода страны из него, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. Вместе с тем отмечается, что Британия выплатит эту сумму только в том случае, если ЕС согласится "обсудить финансовое урегулирование как часть договора о будущих отношениях, включая торговое соглашение".

Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против КНДР УНИАН Экс-депутат Партии регионов разбилась в ДТП: кадры из жизни Ирины Бережной

Совет Безопасности ООН в субботу одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР. Документ предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Mercedes врезался в остановку в Харькове, есть жертвы

Автомобиль Mercedes-Benz врезался в остановку общественного транспорта в Харькове по улице Балакирева. Сообщается, что водителя и пассажира автомобиля, а также мужчину, который находился на остановке госпитализировали. Еще один мужчина 1954 года рождения, который стоял на остановке, погиб.

Ломаченко одержал победу в США в поединке с Марриагой

Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии Всемирной боксерской организации, победив колумбийца Мигеля Марриагу. Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе, завершился победой украинца техническим нокаутом после того, как колумбиец отказался продолжать бой после седьмого раунда.