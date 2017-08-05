Появились фото полета Порошенко на истребителе МИГ-29

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы государства Петра Порошенко Святослава Цеголко опубликовал фото полета президента на истребителе МИГ-29.

Ранее сообщалось, что Порошенко в ​День воздушных сил Украины поздравил летчиков в Винницкой области, совершив полет на МИГ-29.

"Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко на месте второго пилота осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в городе Васильков до военного аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Facebook Святослава Цеголко Петр Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29

Порошенко также были продемонстрированы показательные пролеты военных самолетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и выполнения учебно-тренировочных упражнений парашютистами.