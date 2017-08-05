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    Политика

    Появились фото полета Порошенко на истребителе МИГ-29

    (обновлено: )10204
    Петр Порошенко на месте второго пилота осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в городе Васильков до военного аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.
    Петр Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29
    Facebook Святослава Цеголко

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы государства Петра Порошенко Святослава Цеголко опубликовал фото полета президента на истребителе МИГ-29.

    Ранее сообщалось, что Порошенко в ​День воздушных сил Украины поздравил летчиков в Винницкой области, совершив полет на МИГ-29

    "Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко на месте второго пилота осуществил перелет на боевом истребителе МиГ-29 40-й бригады тактической авиации с аэродрома бригады в городе Васильков до военного аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

    Facebook Святослава Цеголко
    Петр Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29

    Порошенко также были продемонстрированы показательные пролеты военных самолетов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и выполнения учебно-тренировочных упражнений парашютистами.

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