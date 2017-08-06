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    Ситуация в зоне АТО резко обострилась

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (98)

    (обновлено: )28210
    По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Бутовку и поселок Луганское из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.
    Табличка с надписью Стоп мины! в районе поселка Александровка в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украинские силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 31 раз открывали огонь по их позициям, трое украинских военных получили ранения.

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    Как заявляет пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 31 раз открывали огонь, "трое украинских военных получили ранения".

    По утверждениям украинских военных, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Пески, Бутовку и поселок Луганское из гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов.

    На Луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из минометов по позициям в Крымском. Также утверждается, что на мариупольском направлении из стрелкового оружия обстреливались пункты силовиков в Широкино и Водяново.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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