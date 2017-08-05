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    Ирина Бережная. Справка

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    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (3)

    (обновлено: )76123
    Ирина Бережная родилась в Луганске в 19802 году. В Верховную Раду прошла в 2007 году от Партии регионов, в 2012 году была переизбрана в парламент.
    Ирина Бережная
    УНИАН

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в дорожно-транспортном происшествии на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией, сообщает LB.ua. Гибель бывшего депутата подтвердила ее коллега Елена Бондаренко.

    Михаил Охендовский
    УНИАН
    "Амбарная книга" Партии регионов и Охендовский

    Ниже приводится биографическая информация.

    Ирина Бережная родилась 13 августа 1980 года в Луганске.

    В 2002 году окончила юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Правоведение". В ходе учебы прошла стажировку в Государственной комиссии ценных бумаг и фондового рынка, работала работала в Отделе расследования правонарушений на рынке ценных бумаг Контрольно-правового управления, также занимала должность помощника-консультанта Главы подкомитета по вопросам законодательства.

    После университета прошла дальнейшую стажировку в Первой нотариальной конторе г. Киева.

    В 2004 году работала заместителем директора по гражданско-правовым вопросам в фирме "Астрая-Сервис", позднее зарегистрировалась как частный предприниматель (нотариальная контора).

    УНИАН
    Ирина Бережная

    В 2007 году после защиты диссертации получила степень доктора философии в области права. В этом же году была избрана народным депутатом VI созыва от Партии Регионов. Входила в комитет по вопросам правосудия, возглавляла подкомитет по вопросам защиты прав, свобод, интересов граждан и систематизации, адаптации законодательства Украины к международно-правовым стандартам в сфере правосудия и статусам судей комитета Верховной Рады Украины в вопросах правосудия.

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    В 2009 году получила второе высшее образование по специальности "Государственное управление" в Национальной академии управления при Президенте Украины.

    В 2012 году была переизбрана в Верховную Раду Украины.

    После Евромайдана Бережная осталась членом Партии регионов. 

    У Бережной есть дочь Даниэлла, которую она родила в июле 2009 года. Имя отца держится в секрете. 

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