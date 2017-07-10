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    В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митинга Партии регионов

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    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш (46)

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    В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика. Согласно сообщению организации, они искренне извиняются за ошибку и работают над исправлением видео.
    Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, архивное фото
    Фото: European Parliament

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс извинился за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры из митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении НАТО в Twitter.

    В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.

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    "Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", — заявили в альянсе.

    ​Ранее НАТО обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина — НАТО. Как Альянс поддерживал страну?". Ролик начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.

    ​Ранее сообщалось, что украинско-американские учения Sea Breeze-2017 проходят с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины, ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.

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