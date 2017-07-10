В НАТО извинились за видео об Украине с кадрами митинга Партии регионов

Фото: European Parliament

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Североатлантический альянс извинился за видео о сотрудничестве с Украиной, в котором использовал кадры из митингов в поддержку Партии регионов. Об этом говорится в сообщении НАТО в Twitter.

В НАТО назвали ошибкой кадры с митингов Партии регионов в начале ролика.

Читайте также: Все в гости в Киев. С чем едут Тиллерсон, Гутерреш и Столтенберг?

"Мы искренне извиняемся за ошибку в начале видео. Мы работаем над исправлением видео", — заявили в альянсе.

​Ранее НАТО обнародовал видео о сотрудничестве с Украиной "20 лет отношений Украина — НАТО. Как Альянс поддерживал страну?". Ролик начинается с кадров, на которых видно сторонников Партии регионов с партийными флагами возле Верховной Рады в приподнятом настроении.

​Ранее сообщалось, что украинско-американские учения Sea Breeze-2017 проходят с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины, ожидается, что в этом году в маневрах примут участие военные из 17 стран.