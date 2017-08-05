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    Экс-нардеп от Партии регионов погибла в ДТП

    (обновлено: )22201
    Ирина Бережная
    Из открытых источников

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в дорожно-транспортном происшествии, сообщает LB.ua.

    "Авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина", — пишет издание.

    Сообщается, что Бережная и водитель машины погибли на месте, дочь экс-нардепа сидела сзади в автокресле и была пристегнута, она получила незначительные травмы.

    Гибель Бережной подтвердила ее коллега Елена Бондаренко.

    Пост Елены Бондаренко

    Напомним, в 2015 году экс-депутат от бывшей правящей Партии регионов Михаил Чечетов, по предварительной версии правоохранителей, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна своей квартиры. 

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