Экс-нардеп от Партии регионов погибла в ДТП

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в дорожно-транспортном происшествии, сообщает LB.ua.

"Авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Водитель, который вез Бережную с восьмилетней дочерью, скорее всего, не справился с управлением, и машина вылетела с серпантина", — пишет издание.

Сообщается, что Бережная и водитель машины погибли на месте, дочь экс-нардепа сидела сзади в автокресле и была пристегнута, она получила незначительные травмы.

Гибель Бережной подтвердила ее коллега Елена Бондаренко.

Пост Елены Бондаренко

Напомним, в 2015 году экс-депутат от бывшей правящей Партии регионов Михаил Чечетов, по предварительной версии правоохранителей, покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна своей квартиры.