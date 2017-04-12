В США Манафорту грозит расследование за деньги от Партии регионов - СМИ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Консалтинговая компания, принадлежащая бывшему советнику президента США Полу Манафорту, получила как минимум 1,2 миллиона долларов, предположительно от Партии регионов, через подставные фирмы в Белизе; один из переводов от политсилы может стать предметом расследования для властей США, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на финансовые отчеты, попавшие в его распоряжение.

Согласно документам, были совершены два перевода, о которых говорится в копиях документов, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в августе 2016 года, один 750 тысяч долларов и другой — более 450 тысяч долларов. Эта сумма, как пишет агентство, входит в 12,7 миллиона долларов, согласно обнародованным НАБУ копиям документов, которые Манафорт мог получить из "черной кассы" Партии регионов.

По данным агентства, перевод в 750 тысяч долларов может стать предметом расследования для властей США по делу об отмывании денег.

Сам Пол Манафорт не отрицает, что получал деньги, но утверждает, что это оплата за его работу в качестве политического советника. "Все переводы, полученные моей компанией это законные платежи за мою работу политическим консультантом. Я дал номер счета моим клиентам, и они перевели мне деньги международным банковским переводом, который я получил в американском банке", — заявил агентству бывший советник Трампа.

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Ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщали, что Манафорт мог получить 12,7 миллиона долларов из "черной кассы" Партии регионов. О том, что имя политического консультанта фигурировало в списках "черной бухгалтерии" партии, также сообщила газета New York Times. Агентство Ассошиэйтед Пресс 17 августа 2016 года со ссылкой на данные собственного расследования сообщило, что Манафорт помог Партии регионов тайно перевести в США не менее 2,2 миллиона долларов на счета двух лоббистских компаний в Вашингтоне.

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Напомним, ранее сообщалось, что дочь Пола Манафорта подозревает, что ее отец причастен к массовым расстрелам активистов на Майдане Незалежности в Киеве.