Кому это выгодно: резонансные дела и тотальный облом

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Дело о "новогодней" стрельбе против народного депутата Сергея Пашинского закрыто: генеральная прокуратура не нашла в действиях парламентария состава преступления. Сообщается, что Пашинский действовал в рамках самообороны. А вот действия второго участника инцидента, Вячеслава Химикуса, признаны "общественно опасными".

Решение ГПУ вызвало широкий резонанс в Украине: многие политэксперты и эксперты в области права раскритиковали закрытие дела против Пашинского. Они отмечают, что в правоохранительной системе за последние годы наметилась тенденция: по резонансным делам с "политическим" флером либо вообще не выносятся решения и вердикты (расстрелы на Майдане, 2 мая в Одессе, убийство Павла Шеремета), либо же приговоры оказываются неоднозначными и спорными.

Положение дел в правоохранительной системе РИА Новости Украина прокомментировали политические эксперты.

Нет желания и кадров

По мнению Николая Спиридонова, в Украине просто нет политической воли для расследования резонансных дел.

"Если расследовать дело Майдана, то там есть много такого, что было бы неприятно в том числе для представителей действующей власти. Плюс кроме отсутствия политической воли, естественно, сейчас – определенная проблема с кадрами. Заменили милицию на полицию, многих представителей уголовного розыска уволили, и новые кадры еще в полной мере не подготовлены, поэтому, к сожалению, общая раскрываемость преступлений очень сильно упала. По сути, раскрываются только явки с повинной или по горячим следам", – сообщил политолог.

При этом подобная ситуация понижает легитимность власти в целом, уверен он.

"Если действующая власть не может расследовать резонансные уголовные дела, не может найти виновных, соотвественно, граждане начинают думать, имеет ли смысл платить налоги такой власти, которая не защищает их от преступлений, даже посмертно не может расследовать, кто виноват. Это ударит по легитимности", – рассказал эксперт.

"Задача – найти козлов отпущения"

Громкие резонансные дела в истории современной Украины объединяет то, что хоть какие-то шансы на установление истины мы можем получить только после смены политического режима, заявил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Понятно, что правда политически токсична для нынешнего картеля, находящегося у власти. Равно как с делом Пашинского: если бы поступили по закону, если бы на месте Пашинского был бы простой гражданин, он как минимум бы получил приговор и в лучшем для него случае – условный срок. Но такой подход чреват проблемами устойчивости и без того на ладан дышащей коалиции (в ВР – Ред.), что могло бы привести к нежелательным политическим последствиям. В итоге дело решили не по закону, а путем "договорняка". И это все увидели. Прекрасно увидели, насколько украинцы "равны" перед законом", – подчеркнул политолог.

В то же время в деле о событиях 2 мая в Одессе, расстрелах на Майдане ключевая линия – найти козлов отпущения, на которых можно повесить смерти людей, а не установить истину, добавил Золотарев.

"А ведь цель правосудия – прежде всего, восстановить истину и воздать всем по заслугам. А об этом речи не идет. Соответственно, судьба этих дел — в лучшем случае назначат козлов отпущения. А в худшем – точно так же, ни шатко ни валко, будет идти процесс, который идет 3 года", – обрисовал ситуацию эксперт.

Достать дела и попугать оппонентов

В большинстве громких резонансных дел в Украине – высокая доля политизации, отметил Алексей Якубин.

"Если мы говорим о делах Майдана, они в какой-то мере связаны с мифологией, с которой пришли представители ныне действующей власти после Майдана. Соответственно, дело Майдана – это дело, которое позволяло им получать определенные рейтинговые очки, а теперь это в какой-то мере играет против них, потому что подвижек нет – вследствие высокой доли политизации этих дел и вроде бы уже априори готовых ответов, а фактаж часто расходится с этими заготовленными ответами", – сообщил эксперт.

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Если же говорить о резонансных делах и их не расследовании в целом, Якубин считает, что здесь большая кадровая проблема: "у нас люди, которые сейчас возглавляют правоохранительные ведомства – возьмем ту же генеральную прокуратуру, они в первую очередь ставят целью использование этих дел для политического резонанса. Соответственно, быстрое расследование – не совсем в их интересах. Тем более что такие быстрые расследования могут вывести уже не к заготовленным, стандартным ответам, которые политики хотят преподнести обществу".

"Люди, которые сейчас возглавляют правоохранительные ведомства, не заинтересованы в том, чтобы было нейтральное расследование. Они заинтересованы, чтобы эти громкие дела время от времени вытягивать и использовать против своих политических оппонентов", – подытожил политолог.

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