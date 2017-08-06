Ломаченко одержал победу в США в поединке с Марриагой

Скриншот с видео

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии Всемирной боксерской организации, победив колумбийца Мигеля Марриагу, пишет Р-Спорт.

​Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе, завершился победой украинца техническим нокаутом после того, как колумбиец отказался продолжать бой после седьмого раунда.

Ломаченко одержал девятую победу на профессиональном ринге (7-ю — нокаутом) при одном поражении и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе. У Марриаги теперь три поражения (первое — нокаутом) при 25 победах (21 — досрочно).

Ранее стало известно сколько Ломаченко заработает за бой с Марриагой. Украинский боксер заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку получит сумму в 15 раз меньше — 50 тысяч долларов.