наверх
06.08.201709:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Ломаченко одержал победу в США в поединке с Марриагой

    (обновлено: )46101
    Ломаченко одержал девятую победу на профессиональном ринге (7-ю — нокаутом) при одном поражении и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе.
    Ломаченко одержал победу в США в поединке с Марриагой
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Украинский боксер Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира в первом легком весе по версии Всемирной боксерской организации, победив колумбийца Мигеля Марриагу, пишет Р-Спорт.

    ​Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в Лос-Анджелесе, завершился победой украинца техническим нокаутом после того, как колумбиец отказался продолжать бой после седьмого раунда.

    Ломаченко одержал девятую победу на профессиональном ринге (7-ю — нокаутом) при одном поражении и в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBO в первом лёгком весе. У Марриаги теперь три поражения (первое — нокаутом) при 25 победах (21 — досрочно).

    Ранее стало известно сколько Ломаченко заработает за бой с Марриагой. Украинский боксер заработает 750 тысяч долларов. Его соперник по главному поединку  получит сумму в 15 раз меньше — 50 тысяч долларов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Лето. Архивное фото
    Украина: жара наступает