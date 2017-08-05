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    Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29

    (обновлено: )64308
    Кроме того, президент Украины Петр Порошенко поздравляет летчиков с Днем воздушных сил Украины. Праздник установлен Указом президента от 27 июня 2007 года.
    Полет Петра Порошенко на истребителе МИГ-29
    @stsegolko

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

    Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравляет летчиков с Днем воздушных сил Украины в Винницкой области.

    ​День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом Президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".

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