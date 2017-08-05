КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29. Соответствующее фото опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко поздравляет летчиков с Днем воздушных сил Украины в Винницкой области.

Президент після польоту на МІГ-29 привітав воїнів Повітряних військ: ви бороните нашу державу з повітря. pic.twitter.com/LLCWS5k46w — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 5 августа 2017 г.

​День воздушных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа. Праздник установлен Указом Президента Украины № 579/2007 от 27 июня 2007 г., который отменил действие Указа № 602/97 от 2 июля 1997 г. "О Дне войск противовоздушной обороны".