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    Политика

    Юрист: у Саакашвили в суде большие шансы отменить решение Порошенко

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (271)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы правозащитник, юрист Юрий Шулипа заявил, что согласно конвенции о борьбе с безгражданством, Украина не может лишить гражданства человека, если оно у него только одно.
    Михаил Саакашвили в Польше
    RMF

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Генпрокуратура не обнаружила уголовных производств в отношении Саакашвили. Как сообщает партия "Движение новых сил Саакашвили" со ссылкой на официальный ответ ГПУ, экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили не является подозреваемым или обвиняемым в любом уголовном производстве. Также в ответе Генпрокуратуры отмечается, что в 2014 и 2015 годах Украина получала ходатайство Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о выдаче Саакашвили. В этой выдаче было отказано.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: почему Саакашвили в Украине ничего не угрожает

    Тем временем лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили прилетел из США в Польшу, где выступал во время торжеств по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

    Саакашвили, заявил, что намерен по этому вопросу обратиться в украинский административный суд, а потом в ЕСПЧ. Какие перспективы обращения, рассказал правозащитник, юрист Юрий Шулипа в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я хочу сказать, что в свое время Украина ратифицировала конвенцию о борьбе с безгражданством. И в той международной конвенции есть такой четкий запрет на лишение человека гражданства, если оно у него только одно. Второе, это всем известно, могу напомнить, что в статье 25 Конституции Украины есть запрет на лишение гражданства украинцев. Скажем так, если Саакашвили обращается в суд, то перспективы отменить решение президента о лишении гражданства, если он будет действовать правовым путем, то они у него очень большие", — считает юрист.

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    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в Администрация президента Украины, Саакашвили лишили гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили заявил, что находится в США, однако намерен вернуться в Украину.

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