наверх
05.08.201717:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Трагическая смерть. В Раде выразили соболезнования после гибели Бережной

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (3)

    (обновлено: )33911
    Пользователи социальных сетей и народные депутаты выразили соболезнования в связи с гибелью экс-нардепа Ирины Бережной, которая разбилась в автокаатстрофе.
    Ирина Бережная
    УНИАН

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Ряд действующих и бывших депутатов выразили соболезнования в связи с гибелью экс-депутата Партии регионов Ирины Бережной.

    Ирина Бережная
    УНИАН
    Ирина Бережная. Справка

    Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Авто, в котором находилась Бережная, ее дочь и водитель, вылетело с серпантина. Дочь экс-нардепа осталась жива.

    "Словами нельзя передать всю боль и печаль этой страшной утраты. Ирины больше нет. Непостижимая трагическая смерть. За сухими словами политик и общественный деятель стояла яркая, неравнодушная к бедам людей и очень по-честному искренне любящая Украину и переживающая за её судьбу женщина. Блестящий юрист все свои силы и знания она направляла на благо людей и общества", — говорится в сообщении "Оппозиционного блока".

    Пост Нестора Шуфрича

    Пост Елены Лукаш

    Также гибель Бережной комментируют и пользователи социальных сетей.

    Пост Янины Соколовской
    Пост Гарика Корогодского

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Резня во Львове
    Пожарные. Архивное фото
    Украина: жара наступает