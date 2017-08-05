Трагическая смерть. В Раде выразили соболезнования после гибели Бережной

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Ряд действующих и бывших депутатов выразили соболезнования в связи с гибелью экс-депутата Партии регионов Ирины Бережной.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Авто, в котором находилась Бережная, ее дочь и водитель, вылетело с серпантина. Дочь экс-нардепа осталась жива.

"Словами нельзя передать всю боль и печаль этой страшной утраты. Ирины больше нет. Непостижимая трагическая смерть. За сухими словами политик и общественный деятель стояла яркая, неравнодушная к бедам людей и очень по-честному искренне любящая Украину и переживающая за её судьбу женщина. Блестящий юрист все свои силы и знания она направляла на благо людей и общества", — говорится в сообщении "Оппозиционного блока".

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Также гибель Бережной комментируют и пользователи социальных сетей.

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