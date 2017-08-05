Bloomberg: план вооружения Украины посеет смерть

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В рамках последнего обострения российско-американского кризиса сообщается, что Пентагон и Госдепартамент выработали совместный план по снабжению Украины "оборонительным оружием смертельного действия". Что представляет собой заманчивую перспективу как для американских, так и для российских генералов, которым представится возможность испытать друг на друге некоторые из своих самых современных вооружений. Но при этом возрастет число жертв конфликта на востоке Украины", — пишет в статье для Bloomberg журналист и политический аналитик Леонид Бершидский.

"В статье Wall Street Journal отмечается, что США будут поставлять Украине противотанковые ракеты "Джавелин", а, возможно, и зенитно-ракетные комплексы. Поскольку воздушная война на востоке Украины в данный момент не идет, необходимость в последних невелика, если только Россия не перейдет в полноценное наступление — маловероятное, учитывая множество уже упущенных ею возможностей. "Джавелины" — совсем другое дело. Украинцам они нужны по практическим соображениям", — полагает эксперт.

"Новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Украине "сейчас больше российских танков, чем у всех стран Западной Европы, вместе взятых". Вполне возможно, что данную информацию он получил в Киеве, где отсутствует единое мнение о количестве танков, выступающих под знаменами двух непризнанных "народных республик" — Донецкой и Луганской. Порой цифры достигают 1 000, а российское телевидение как-то мельком показало таблицу соотношения военной мощи сторон, согласно которой у повстанцев значилось 700 танков. К слову сказать, общее количество танков Германии и Франции — 949", — отмечает Бершидский.

Россия опровергла поставки танков ополченцам, утверждая, что их добыли в бою или нашли среди оставшихся с советских времен огромных складов оружия, однако действительности это, похоже, не соответствует, продолжает политический аналитик. "Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИИПМ), следящий за международными поставками и продажей вооружений, зафиксировал передачу повстанцам российских танков. Существуют доказательства того, что в 2015 году Россия уже проделывала подобное для обеспечения условий крупнейшего поражения украинской армии у Дебальцево, одного из крупнейших железнодорожных узлов Украины", — отмечает автор статьи.

"Фактически использование "Джавелинов" против большинства танков (…)— не более чем попытка прихлопнуть муху кувалдой. У России танков намного больше, чем у любой другой страны — более 20 000 — и они представляют собой по большей части расходный материал, который легко сжечь — а именно старые модели, такие как впервые представленная в 1973 году Т-72 и появившаяся десятилетием позже Т-80. Многие из них необходимы лишь для формирования численного преимущества, и сколько бы танков враг не сжег, некоторым в любом случае удастся прорваться", — говорится в статье.

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"Россия с переменным успехом задействовала их в локальных конфликтах, начиная с гражданской войны в Чечне 1990-х, когда повстанцы быстро научились превращать их в погребальные костры, до непродолжительного вторжения в Грузию в 2008 году, когда силы маленькой закавказской страны были попросту смяты в ходе стремительного российского маневра. А теперь на эти древние технологии полагается и украинская армия. Обе страны проводили модернизацию Т-72, но удалось им это лишь отчасти", — продолжает Бершидский.

До сих пор Т-72 и Т-80 удавалось успешно обезвредить с помощью советского оружия, имеющегося в распоряжении как украинских войск, так и ополченцев, отмечает политический аналитик. "ПТРК "Джавелин", принятый на вооружение американской армией в середине 1990-х годов, предназначен для подрыва лучших из имеющихся у России танков Т-90, оснащенных современной динамической защитой "Реликт" (разновидность защиты, при которой броню покрывают тонким слоем взрывчатого вещества). "Джавелин" справляется с такими системами эффективнее большинства существующих противотанковых ракет", — продолжает автор публикации.

"Однако ни одного случая поражения Т-90 "Джавелином" зафиксировано не было. В прошлом году сирийские повстанцы ударили менее современной американской ракетой BGM-71 TOW-2A по танку Т-90, оснащенному системой встроенной динамической защиты "Контакт-5", и он ушел практически не поврежденным. "Джавелин" мог бы его уничтожить, но неизвестно, чем обернулось бы дело при наличии у танка более современной защиты", — отмечает журналист.

Россия утверждает, что новейшие танки Т-14 на универсальной боевой платформе "Армата" будут способны выстоять против любых противотанковых средств Североатлантического альянса: их защитные системы превосходят даже "Реликт". Но "Армата" еще не прошла все испытания, напомнил политический аналитик.

"Россия рассматривает недавние и текущие конфликты в качестве полигонов для испытания своих вооружений. Президент Владимир Путин заявил, что участие в сирийской войне оказалось более рациональным с точки зрения использования бюджета на проведение учений и боевую подготовку, чем сами учения: "только в боевых условиях то, что применялось, можно было по-настоящему проверить, выявить имеющиеся проблемы и устранить их". И у него явно возникнет искушение испытать против "Джавелинов" предыдущее, а, возможно, и новое поколение российских танков", — пишет Бершидский.

Американские генералы тоже, вероятно, заинтересованы в такого рода испытаниях — ведь США необходимо найти наиболее эффективные средства защиты против современных российских танков, полагает автор статьи.

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"Хотя группа гражданских журналистов Bellingcat, отслеживающая все аспекты вмешательства России в ситуацию на востоке Украины, обнаружила в зоне конфликта танки Т-90, боевые действия проводились с использованием в основном советского оружия. Было бы, однако, разумно ожидать, что при появлении на сцене вооружений из США в руки повстанцев попадет еще более передовая техника. Но это лишь сделает войну, уже унесшую 10 000 жизней, еще ожесточеннее", — предостерегает политический аналитик.

"После того, как на протяжении двух лет стороны старались придерживаться существующих демаркационный линий (за исключением незначительных вмешательств), снабжение Украины оружием смертельного действия нецелесообразно с военной точки зрения, если только США не стремятся поспособствовать ее попыткам вернуть в свой состав "народные республики". Это было бы ошибкой. Хоть Россия и не располагает таким количеством ресурсов, чтобы захватить и удерживать Украину, не переставая при этом проявлять осмотрительность в отношении других военных угроз, денег, огневой мощи и решимости для защиты ополченческих образований у нее предостаточно. Отказ от них будет означать разрушение ореола непобедимости Путина и поставит его в уязвимое положение как в России, так и за рубежом", — полагает Бершидский.

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"Весьма вероятно, однако, что к усилению противостояния США подтолкнут внутриполитические причины — те же, что побудили вице-президента США Майка Пенса отправиться в Эстонию, Грузию и Черногорию с целью заверения этих стран в американской поддержке, и те же, что подталкивают президента Трампа подписать законопроект о санкциях против России. Однако в отличие от вышеозначенных действий, вооружение Украины с высокой долей вероятности приведет к еще большему кровопролитию", — подчеркнул аналитик.