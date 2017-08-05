СМИ сообщили новые обстоятельства гибели экс-депутата Бережной

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Автомобиль Mercedes, в котором находилась экс-народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная с дочерью и водителем, врезался в фонарный столб на трассе, пишет Zadarski.slobodnadalmacija.

Напомним, по данным СМИ, Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Сообщалось, что машина, в которой находились Бережная с дочерью и водителем, вылетела с серпантина. Дочь Бережной получила незначительные травмы, а водитель и экс-нардеп погибли. Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии.

По данным хорватского издания, авария произошла в 01.30 по местному времени на трассе между хорватскими городами Масленица и Поседарье. За рулем авто был 38-летний болгарин, а сама машина также была на болгарских номерах.

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