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    Интервью

    Портнов о Бережной: есть события, когда можно ничего не говорить

    Тема:

    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной (12)

    (обновлено: )123
    Достаточно много оказалось абсолютно циничных, мерзких и глупых людей, радующихся чужому горю, получающих от этого удовольствие и находящихся в тени своего ошибочного представления о допустимых словах и высказываниях, чести и морали, отметил Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Известие о гибели экс-депутата Верховной Рады Ирины Бережной в ДТП вызвало у многих чувство скорби и сострадания. Но немало нашлось и таких, кто счел нужным публично выразить свою бурную радость по поводу этой смерти.

    Юрист, бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов посоветовал этим людям помолчать – "чтобы потом не встретиться с самим собой, когда горе придёт к тебе".

    Последний эфир с Ириной Бережной
    Канал berezhna в Youtube
    В Украине идет война с инакомыслием - последний эфир с Ириной Бережной

    Ранее в СМИ появилась информация, что Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Авто, в котором находилась Бережная, ее дочь и водитель, вылетело с серпантина. Дочь экс-нардепа осталась жива.

    "Не могу даже теоретически представить, чтобы я мог радоваться смерти какого-нибудь своего политического оппонента, врага или человека, с кем борюсь и чьи поступки критикую или не разделяю", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    По словам юриста, он видит огромное количество нормальных и воспитанных людей, которые мыслят также, как и он.

    "Но не могу одновременно не указать на достаточно большую аудиторию вроде бы образованных, но абсолютно циничных, мерзких и глупых людей, радующихся чужому горю, получающих от этого удовольствие и находящихся в тени своего ошибочного представления о допустимых словах и высказываниях, чести и морали", — подчеркнул Портнов.

    Скриншот поста Андрея Портнова в Facebook

    Он добавил: "Есть такие события, когда можно просто ничего не говорить, не писать и не высказываться, чтобы потом не встретиться с самим собой, когда горе придёт к тебе".

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