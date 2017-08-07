Мать Бузины написала письмо матери погибшей в ДТП Бережной

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мать убитого журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина написала письмо матери погибшей в ДТП экс-народного депутата Украины Ирины Бережной, в котором она выразила соболезнования. Текст письма опубликован на сайте "Бузина.org".

Напомним, по данным СМИ, Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии.

Приводим текст письма полностью:

"Дорогая Елена Петровна!

Нет слов, которыми бы я могла Вас успокоить… Потому что это в жизни самое страшное — терять детей.

Не стало такого молодого, красивого человека… Доброй дочери, заботливой матери. Земля обеднела. В скорби все люди, которые имеют настоящее сердце.

На коленях прошу у Бога для Ирочки Царства Небесного и покоя ее душе. Также молюсь, чтобы Господь дал Вам и маленькой крохе сил выжить, выстоять и научиться жить без дочери и мамы Иры.

Плачу и страдаю.

Валентина Павловна Бузина, мама Олеся Бузины".

Скрниншот письма

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.

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