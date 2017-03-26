Чорновил о гибели отца: все было подтасовано под версию о простой аварии

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В субботу, 25 марта, исполнилось 18 лет со дня трагической гибели Вячеслава Чорновола. Лидер Народного Руха Украины погиб 25 марта 1999 года в результате автокатастрофы на трассе Борисполь-Золотоноша. Смерть Вячеслава Чорновола его соратники с самого начала называли политическим убийством. В феврале более трехсот народных депутатов обратились к генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой начать активное расследование гибели лидера Народного Руха.

Почему до сих пор не поставлена точка в деле гибели выдающегося украинского политика, в эфире радиостанции "Голос Столицы" пояснил его сын, Тарас Чорновил.

"Завтра утром также будет годовщина выступления тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко, который до всех экспертиз, до всех следственных действий сделал очень четкое заявление. Оно звучало примерно так, что это была обычная авария, другие версии даже не будут рассматриваться. А в любом расследовании сначала открывается уголовное дело по статье "Умышленное убийство", то есть берут максимальную статью, чтобы ее исключить", — рассказал Чорновил.

По его словам, здесь же, впервые в истории украинской юриспруденции, сделали все наоборот.

"Был суровый запрет на любые следственные действия, а все было подтасовано под версию о простой аварии, под нее фабриковалось дело, под нее оформлялись показания фигурантов", — добавил он.

Вячеслав Черновил — диссидент, общественный и политический деятель, лидер Народного Руха Украины погиб в ДТП 25 марта 1999 года. Соратники Черновола-отца сразу заявили о том, что это не случайность, а преднамеренное убийство. В 2005 году генпрокуратура возобновила следствие по делу о гибели Черновола. В рамках расследования предполагалась эксгумация тела. Кроме того, в начале 2009 года народные депутаты Ярослав Кендзер и Иван Стойко заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что Вячеслав Черновил и его водитель Евгений Павлив после столкновения с грузовиком были живы, но их "добил" кастетом неизвестный человек. Вячеслав Черновил похоронен на центральной аллее Нового Байкового Кладбища в Киеве. Проводить его в последний путь 29 марта 1999 собралось более 200 тысяч человек со всех уголков страны.