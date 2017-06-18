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    Фотоленты

    Страшная авария во Львове: автомобиль въехал в толпу прихожан

    (обновлено: )27010
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    facebook.com/groups/govarta1/
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    24tv.ua
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    facebook.com/groups/govarta1/
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    Во Львове внедорожник въехал в толпу, погибла женщина
    facebook.com/groups/govarta1/

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    Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала, сообщает сайт телеканала "24 канал".

    "Land Cruiser въехал в толпу людей. Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась… Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала скорая", — говорится в сообщении.

    Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

    По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.

    Смотрите также: ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии

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