Страшная авария во Львове: автомобиль въехал в толпу прихожан

Во Львове в воскресенье машина въехала в толпу, погибла одна женщина и еще одна пострадала, сообщает сайт телеканала "24 канал".

"Land Cruiser въехал в толпу людей. Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась… Известно об одной погибшей женщине. Еще одну пострадавшую забрала скорая", — говорится в сообщении.

Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного. В храме как раз закончилась служба.

По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Водитель сообщил, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.

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