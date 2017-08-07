Море крови и лунное затмение: убийства, краш-ДТП, поножовщина

отдел коммуникации полиции Ровенской области

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Самый опасный день

Нынешний август обещает быть жарким во всех смыслах. Погода уже дала о себе знать почти сорокаградусной жарой, а вот теперь звезды готовят сюрпризы.

В понедельник, 7 августа, в Украине произойдет лунное затмение. Тень от Земли закроет южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть возле границы тени покраснеет. Максимальная фаза затмения наступит в 21:20 по киевскому времени.

Так как в это время в Украине еще светло, видно скорее всего будет плохо, но влияние спутника Земли украинцы ощутят сполна. Астрологи говорят, что это затмение в энергетическом смысле будет очень сильным.

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Влияние лунного затмения начинается за три дня до и продолжается еще три дня после самого затмения (период с 5 по 10 августа).

По словам астрологов, в эти дни эмоции на грани, поэтому важно быть собранным, поскольку многие люди будут находиться в чрезвычайном эмоциональном состоянии. Такие затмения, связанные с Марсом, характеризуются экстремальной энергией, включающей нестабильность и конфликты. Повышаются капризность (особенно у детей), раздражительность, ранимость, недовольство собой и окружающими. Также велика опасность рецидивов психических болезней.

Больше всего это затмение будет влиять на людей, рожденных под знаками зодиака: Водолей (рожденные с 3 по 5 февраля), Скорпион (рожденные с 7 по 9 ноября), Лев (рожденные с 7 по 9 августа), Телец (рожденные с 5 по 7 мая).

Что делать нельзя?

Как советуют астрологи, во время солнечных и лунных затмений (за три часа до и после самого затмения) не стоит путешествовать, принимать пищу, вести авто. Также стоит избегать деловых и коммерческих действий, крупных покупок, а также больших скоплений людей.

Кровь стынет в жилах

Впрочем, многие украинцы уже ощутили на себе негативное воздействие разрушительной энергии, а последние сводки новостей напоминают сводки похоронного бюро.

Кровавая авария под Киевом

Ночью 7 августа на Бориспольской трассе под Киевом произошло ужасное ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

На трассе столкнулись "ВАЗ" и Opel. В автомобиле "ВАЗ" погибли четверо взрослых и один несовершеннолетний ребенок. Однако 6-летней девочке удалось выжить. Она сейчас находится в больнице. Водитель автомобиля Opel остался жив, однако его пассажирка погибла.

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По фото видно, что авария была очень серьезной – от "ВАЗ" остался фактически только багажник, а переднюю часть Opel сильно смяло. Тела погибших пришлось доставать спасателям.

По информации патрульных, автомобили "ВАЗ" и Opel двигались навстречу друг другу, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Убийство семьи

В Киеве в одной из квартир в многоэтажке в Голосеевском районе произошло убийство целой семьи. Об этом сообщает Эспрессо.

Сообщается, что в квартире на 9-м этаже было найдено 4 трупа: три женских и один мужской. Также в квартире полицейские нашли и предполагаемого убийцу — человека, который находится на учете в психдиспансере.

Он признался, что убил четырех человек, которые, по данным канала, были его отцом, матерью и двумя сестрами. После убийства мужчина постирал свою окровавленную одежду и все это время находился вместе с убитыми. Подозреваемый мужчина задержан.

Взрыв полицейского авто

В Измаиле в Одесской области 6 августа взорвали автомобиль работника криминальной полиции Андрея Прокурора.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, в результате взрыва пострадали супруга полицейского — певица Екатерина Пуйческу и их дочь.

Взрыв во дворе дома семьи. В момент ЧП правоохранитель сел в машину, а его жена с ребенком только подходили к ней. При этом он не получил никаких травм. У женщины — перелом и раны от осколков стекол, девочку тоже поранило осколками.

"Дело в том, что взрывное устройство не было мощным, было больше дыма. Видимо, преступники хотели напугать. Если бы все члены семьи находились в машине, то от самого взрыва, скорее всего, никто бы не пострадал", — сообщили в полиции.

Поножовщина в Ровно

Не обошлось без инцидентов и в Ровно. На этих выходных в центре города произошел конфликт между двумя отдыхающими компаниями, в результате которого погиб человек, двое получили ранения.

Установлено, что вблизи реки отдыхали трое мужчин и женщина, они распивали алкоголь. В этом время к ним подошел 47-летний мужчина, произошел словесный конфликт. Вскоре он ушел, а позже вернулся с товарищем. "Спор перерос в драку, в ходе которой 47-летний злоумышленник нанес несколько ударов ножом в туловище 30-летнему ровенчанину. После этого еще один удар, другому 30-летнему мужчине. 25-летняя подруга пострадавших, которая была свидетелем кровавого конфликта, подняла нож, который выбросил нападающий, и трижды ударила им 32-летнего товарища злоумышленника. Один из мужчин – 30-летний житель скончался в карете скорой медицинской помощи, двух других доставили в реанимационное отделение Ровенской городской больницы", — говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан при попытке бегства на ж/д вокзале города.

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Гибель Бережной

Экс-нардеп Ирина Бережная разбилась в субботу утром на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией. Гибель экс-нардепа подтвердили в ее окружении. Представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что Бережная погибла в результате автокатастрофы близ города Задар в Хорватии.

За рулем черного Mercedes находился 38-летний гражданин Болгарии, он погиб. В результате столкновения легковушка врезалась в фонарный столб. Водитель и Ирина, находившаяся на пассажирском сидении, погибли. Выжила лишь ее восьмилетняя дочь, которая сидела на заднем сидении пристегнутой.

После аварии девочку госпитализировали в больницу города Задар, вскоре ее забрал оттуда отец. После проведения расследования тело Ирины передадут родным.

По материалам из открытых источников интернет