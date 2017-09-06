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    Во Львове проходят обыски у бизнесмена Дыминского

    (обновлено: )15
    Возле офисе стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски.
    Петр Дыминский
    Mediaport.ua

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во Львове в главном офисе бизнесмена Петра Дыминского идут обыски, информирует ТСН с ссылкой на собственные источники.

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    Сообщается, что возле офисе стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски. Местные следователи ссылаются на то, что обыск проводят киевские коллеги.

    По данным издания, обыски проходят в рамках дела о смертельной аварии с участием автомобиля, который принадлежит Дыминскому.

    Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.

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