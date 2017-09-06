Во Львове проходят обыски у бизнесмена Дыминского

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Во Львове в главном офисе бизнесмена Петра Дыминского идут обыски, информирует ТСН с ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что возле офисе стоит автобус с правоохранителями в полной экипировке. Дверь офисного помещения закрыта. При этом сотрудники, как и львовские правоохранители, не комментируют обыски. Местные следователи ссылаются на то, что обыск проводят киевские коллеги.

По данным издания, обыски проходят в рамках дела о смертельной аварии с участием автомобиля, который принадлежит Дыминскому.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.