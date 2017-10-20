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    Происшествия

    Резонансное ДТП в Харькове. С места аварии исчезла женщина

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (40)

    (обновлено: )115203
    Как рассказали родственники, женщина находилась на перекрестке во время ДТП и разговаривала с дочерью по телефону. На месте аварии родные нашли только сумочку пропавшей. В опубликованном полицией списке погибших и пострадавших Наталья Умаева не числится.
    Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Родственники Натальи Умаевой, 1971 года рождения, не могут найти ее после смертельного ДТП в Харькове, сообщает ТСН.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ...ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

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    Как рассказали родственники, женщина находилась на перекрестке во время ДТП и разговаривала с дочерью по телефону.

    "Внезапно в трубке послышался шум, какой-то мужчина взял телефон и сообщил, что произошла авария и погибло много людей. На месте аварии родные нашли только сумочку Натальи. В списках пострадавших ее фамилии нет. В больницах ее тоже не нашли", — говорится в сообщении.

    В Харькове сейчас находится лишь 15-летняя дочь пропавшей. Муж-моряк в рейсе и не знает о ДТП. Родители и старший сын только на утро пятницы, 20 октября, приедут в Харьков. Несовершеннолетней девушке информацию о матери не предоставляют.

    "Во все службы обращались, в скорой были, в больницах, нигде ее нет. В полиции сказали ждать до утра", — сообщила кума пропавшей.

    В опубликованном полицией списке погибших и пострадавших Умаева не числится.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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