ДТП в Харькове. Двое пострадавших находятся на грани жизни и смерти

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Двое из шести пострадавших в ДТП в Харькове, когда Lexus наехал на людей на пешеходном переходе, остаются в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу член коллегии МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. Девушке-водителю грозит до десяти лет лишения свободы, в пятницу ей должны избрать меру пресечения.

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"Шесть человек находятся в больнице, двое из них в очень тяжелом состоянии, фактически на грани жизни и смерти", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение.

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Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.