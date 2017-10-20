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    Общество

    Смертельное ДТП в Харькове. Суд изберет меру пресечения девушке-водителю

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (39)

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    Киевский райсуд Харькова 20 октября будет избирать меру пресечения 20-летней харьковчанке, которая была за рулем внедорожника Lexus в в момент наезда на группу пешеходов в центре города.
    ДТП в Харькове. На фото - водительское удостоверение Алены Зайцевой
    facebook.com/nataliya.barsuk

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Киевский районный суд Харькова в пятницу, 20 октября, изберет меру пресечения подозреваемой по делу о смертельном ДТП Алене Зайцевой. Информацию об этом подтвердил начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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    "Киевский райсуд Харькова 20 октября будет избирать меру пресечения 20-летней харьковчанке, которая была за рулем "Лексуса"", — сообщил Бех.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцеву задержали, позже ей было объявлено подозрение

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    Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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