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    Происшествия

    И снова Харьков. Нетрезвый водитель устроил смертельное ДТП

    (обновлено: )92
    Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. В Харькове в результате ДТП водитель "Ланоса" погиб, сообщает в субботу областное отделение полиции.

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    "20 октября около 22:25 на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Валентинивськои произошло столкновение автомобиля "Дэу Ланос", под управлением 30-летнего жителя города Харькова, и "БМВ". В результате аварии бригадой скорой медицинской помощи в больницу были доставлены четверо пострадавших: 30-летний водитель и 27-летний пассажир "Дэу Ланос", 29-летний водитель и 34-летняя пассажирка иномарки. Водитель автомобиля "Дэу Ланос" от полученных травм скончался в больнице. Состояние здоровья других участников ДТП медики оценивают как удовлетворительное", — сообщает полиция.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

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