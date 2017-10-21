Дело о ДТП в Харькове может стать для общества последней каплей - Маляр

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Градус накала в обществе настолько высок, что оставаться подозреваемой по делу о смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой на свободе было рискованно для нее, заявила юрист, криминолог Анна Маляр.

"Как раз такие ситуации могут привести к революции, а не те требования, которые, к примеру, сейчас выдвигают в центре Киева", — отметила Маляр в эфире телеканала NewsOne.

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По ее словам, сама по себе эта ситуация не является вселенской, однако она может стать последней каплей для общества.

"Если люди увидят, что кто-то за деньги готов порешать вопросы в этом деле… — это может стать последней каплей", — объяснила эксперт.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.