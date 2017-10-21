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    Общество

    Дело о ДТП в Харькове может стать для общества последней каплей - Маляр

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (57)

    (обновлено: )20501
    По словам юриста и криминолога Анны Маляр, смертельное ДТП в Харькове скорей может спровоцировать революцию, нежели все те тербования, который выдвигают сегодня в центре Киева.
    Анна Маляр
    аккаунт Анны Маляр в Facebook

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Градус накала в обществе настолько высок, что оставаться подозреваемой по делу о смертельном ДТП в Харькове Елене Зайцевой на свободе было рискованно для нее, заявила юрист, криминолог Анна Маляр.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua
    ...ведь они просто ждали зеленый свет. Соцсети о ДТП в Харькове

    "Как раз такие ситуации могут привести к революции, а не те требования, которые, к примеру, сейчас выдвигают в центре Киева", — отметила Маляр в эфире телеканала NewsOne

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    По ее словам, сама по себе эта ситуация не является вселенской, однако она может стать последней каплей для общества.

    "Если люди увидят, что кто-то за деньги готов порешать вопросы в этом деле… — это может стать последней каплей", — объяснила эксперт.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

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