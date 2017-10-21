МВД перекладывает ответственность за ДТП в Харькове на Раду - эксперт

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Из-за жуткой аварии в Харькове профильный парламентский комитет заявил, что будет рассматривать предложения о введении более жестких наказаний за серьезные нарушения правил дорожного движения. Об этом заявлял советник главы МВД Антон Геращенко.

Насколько парламент готов заниматься этим вопросом, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Мне кажется, это некоторая попытка переадресации ответственности. Все же дело не в правилах дорожного движения, а дело в изменениях, которые у нас происходили в правоохранительной системе за последние несколько лет. То, что мы видим сейчас, попытку перевести всю ответственность на то, что у нас правила не совсем такие, это не совсем корректно со стороны даже руководства МВД, именно так ставить вопрос. То есть скорее, я думаю, изменения, которые у нас произошли в правоохранительной системе, изменения в системе ГАИ, отмена ГАИ. Кто-то должен нести за это ответственность и персональную, в том числе, ответственность. Более того, мне кажется, что здесь персональный еще нюанс, связанный с тем, как у нас вообще сейчас функционирует система выдачи прав и кто контролирует этот процесс. Опять-таки, должен быть конкретный ответственный, то есть дело не только в изменении правил дорожного движения или увеличении наказаний даже", — считает политолог.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.