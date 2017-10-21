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    Общество

    Жертвами ДТП в Харькове стала семья погибшего бойца АТО

    Тема:

    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (61)

    (обновлено: )31832
    В ДТП в Харькове погибли жена и приемная дочь бойца АТО, который погиб от ранения в Донбассе еще в 2014 году. Жертв долго не могли опознать, так как они были без документов.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Жертвы смертельного ДТП в Харькове Алла Сокол и ее дочь Анастасия, которых в субботу хоронят в поселке Солоницевка под Харьковом — это жена и дочь погибшего участника АТО в Донбассе Владимира Янчука.

    Янчук погиб в 2014 году. 

    fakty.ua
    Владимир Янчук
    fakty.ua
    Орден Владимира Янчука

    Боевой побратим Янчука Александр Мамалуй уточнил на своей странице в Facebook, что Настя была приемной дочкой Александра. 

    "Настю с мамой долго не могли опознать. При них не было документов. О том, что они есть среди погибших, стало известно только на следующий день, когда бабушка приехала на опознание… Для Настиных одногруппников ее гибель — страшное потрясение. Ребята очень ее любили, — рассказала "ФАКТАМ" студентка Харьковского национального педагогического университета имени Григория Сковороды Екатерина.

    kh.vgorode.ua
    Погибшие Анастасия и Алла Сокол

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
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