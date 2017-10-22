Кровавое ДТП в Харькове: эксперты провели следственный эксперимент

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В субботу вечером на месте ДТП в центре Харькове эксперты провели следственный эксперимент, сообщает местное издание Misto.

В ходе него специалисты изучали общую видимость дороги, производили замеры тормозного пути автомобилей, проводили опрос участников ДТП и осуществляли другие необходимые меры для получения полной картины происшествия.

Журналист Мария Малевская опубликовала видео с места ДТП на своей странице в Facebook и отметила, что главной виновницы аварии на месте нет.

"Следственный эксперимент на месте ДТП. Зайцевой нет", — написала она.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля.

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В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.