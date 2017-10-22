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    Общество

    Кровавое ДТП в Харькове: эксперты провели следственный эксперимент

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (67)

    (обновлено: )84701
    Специалисты изучали общую видимость дороги, производили замеры тормозного пути автомобилей, проводили опрос участников ДТП и осуществляли другие необходимые меры для получения полной картины происшествия.
    В субботу вечером на месте ДТП в центре Харькове эксперты провели следственный эксперимент
    misto.kh.ua

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В субботу вечером на месте ДТП в центре Харькове эксперты провели следственный эксперимент, сообщает местное издание Misto.

    В ходе него специалисты изучали общую видимость дороги, производили замеры тормозного пути автомобилей, проводили опрос участников ДТП и осуществляли другие необходимые меры для получения полной картины происшествия.

    Журналист Мария Малевская опубликовала видео с места ДТП на своей странице в Facebook и отметила, что главной виновницы аварии на месте нет.

    "Следственный эксперимент на месте ДТП. Зайцевой нет", — написала она.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Суд над Зайцевой в Харькове: наркотики, слезы, непризнание вины

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

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