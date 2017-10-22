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    Расследование ДТП в Харькове: статус водителя Touareg может измениться

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (65)

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    По словам начальника управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, в настоящее время продолжаются экспертизы, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Статус водителя Volkswagen Touareg, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП в Харькове, может быть изменен, заявил начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех на брифинге 21 октября, сообщает Радио Свобода.

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    Бех сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии.

    "Это касается также второго водителя в ДТП, который был за рулем Volkswagen", роль которого в возникновении чрезвычайного происшествия на дороге сейчас также изучается следствием. Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен", — сказал начальник управления Нацполиции в Харьковской области.

    Он добавил, что расследование ДТП в Харькове будет проводиться "максимально прозрачно и объективно".

    Начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

    Также он отметил, что полиция ждет ответа от "государственных органов" по информации, что водитель Touareg работает в СБУ.

    В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек, еще 6 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.

    За рулем внедорожника Lexus находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. Автомобилем Volkswagen Touareg управлял 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия. Полиция допросила его в качестве свидетеля. 

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    В пятницу, 20 октября, в Киевском райсуде Харькова избрали меру пресечения 20-летней студентке Елене Зайцевой, которая, управляя автомобилем Lexus, сбила группу пешеходов, пятеро из которых погибли. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, приняв решение о взятии Зайцевой под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

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