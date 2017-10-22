Адвокат второго участника резонансного ДТП в Харькове сделал заявление

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Второй участник ДТП в Харькове, жертвами которого стали пять человек, водитель автомобиля Volkswagen Touareg Геннадий Дронов в настоящее время находится в больнице, все общение осуществляет через адвоката Сергея Перепелицу.

Защитник заявил "Сегодня", что 49-летний Дронов предоставил следствию первичные показания и готов дальше сотрудничать.

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"Мой подзащитный сейчас находится на стационарном лечении в больнице. Постоянные головные боли, таблетки, капельницы. Мы ни от кого не скрываемся, остро не высказываемся ни в чей адрес, ждем результатов следствия", – сообщил Перепелица.

При этом он отказался комментировать обвинения адвоката Елены Зайцевой Юлии Козырь в адрес своего подзащитного.

"Мы должны дождаться результатов следственных экспертиз. Но в любом случае у нас есть своя позиция, и мы готовы ее отстаивать. Перед маневром Дронов убедился, что впереди автомобилей нет, и он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток", – отметил адвокат.

Относительно старта на желтый сигнал светофора Перепелица сообщил: "При подъезде на перекресток для водителя Touareg перестал гореть зеленый свет. Так как перекресток тяжелый, он решил остановиться немного дальше воображаемой стоп-линии. Когда увидел, что будет загораться зеленый сигнал светофора, он немного отпустил педаль. Понятно, коробка передач автоматизированная, транспортное средство стало легко котиться вперед. Но на перекрестке он оказался четко на зеленый сигнал", – пояснил защитник второго участника ДТП.

В заключение адвокат заявил, что Дронов не имеет никакого отношения к правоохранительным органам.

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В среду, 18 октября, внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

В пятницу суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.