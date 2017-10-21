Участники митинга под Радой собирают народное вече в субботу

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Участники акции протеста под Верховной Рады собирают в субботу, 21 октября, на 18.00 народное вече.

Согласно заявлению участников митинга, обнародованному накануне, всю ответственность за дальнейшее проведение акции взяли на себя бывшие бойцы добровольческих батальонов, которые были участниками Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

"С позавчерашнего дня здесь запрещены партийные флаги… Реальные организаторы лагеря — люди, которые остались, когда парламент начал игнорировать требования людей во вторник, — это военные, это добровольцы", — заявил народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

"На вече (в субботу — Ред.) военные представят план действий. В 18.00 увидимся здесь, на площади Конституции", — добавил нардеп.

В своюочередь боец батальона "Донбасс", который представился позывным "Катана", сказал, что ветераны АТО берут на себя всю ответственность за проведение акции. "Мы собрались здесь с четкими тремя требованиями. Первое — предателей Украины под суд. Власть – всю — забрать у олигархов. И третье — установить правила для всех одинаковые. Это требования, которые наш народ уже ставит несколько лет подряд с начала АТО", — заявил боец батальона "Донбасс".

Также он отметил, что участники акции "будут стоять до конца для того, чтобы наши требования были удовлетворены".

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Ранее сообщалось, что экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили также собирает вече под Радой в Киеве, однако его мероприятие запланировано на 12.00 воскресенья.

Во вторник, 17 октября, несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус" (создана на базе спецбатальона "Азов"), ВО "Свобода", а также партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Движение новых сил", ВО "Батькивщина", "Объединение "Самопомич", "Гражданская позиция" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Верховной Рады с требованиями отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Правоохранители усилили охрану общественного порядка в правительственном квартале, полиция перекрыла движение на центральных улицах.

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В результате столкновений в центре Киева пострадали несколько человек, в том числе двое правоохранителей. Итогом митингов стало установление палаток под зданием Рады на улице Грушевского.

В четверг, 19 октября, активисты Общественного движения "Чесно", "Реанимационного пакета реформ", "Автомайдана", "Антикоррупционного штаба" и "Центра противодействия коррупции" заявили о прекращении участия в акции протеста под Верховной Радой.