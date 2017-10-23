Двойное вече: потасовки, ультиматум Порошенко и "план спасения" Украины

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Украина после Порошенко"

На выходных в Украине прошло сразу два вече: одно по инициативе экс-губернатора Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а второй организовали оставшиеся протестующие под Радой, представившись участниками АТО.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной Рады

На воскресенье Саакашвили созвал вече под под громким названием "майдан реформ". "Обсудим план победы над олигархатом: "Украина после Порошенко". Саакашвили, Лещенко, Деревянко, Соболев и много других интересных людей", — говорилось в анонсе на странице Саакашвили в Facebook.

Вече возле Рады. Полное видео.

В итоге на вече пришли его сторонники — нардепы Сергей Лещенко, Юрий Деревянко, Егор Соболев, Семен Семенченко, представители "Рух нових сил", в частности Давид Сакварелидзе, и другие. Возле ВР собралось несколько сотен человек, а также участники акции, которые живут в палаточном городке.

Во время своего выступления Саакашвили, как всегда, сделал ряд громких заявлений. Экс-губернатор Одесской ОГА призвал расформировать Нацгвардию Украины и Службу безопасности страны. По мнению Саакашвили, "Нацгвардия обслуживает интересы власти, а не народа". По его словам, на обеспечение данной структуры выделяется в 2,5 раз больше средств, чем на армию.

"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно упразднить", – отметил он.

Также Саакашвили призвал участников продолжать акцию протеста до очередного заседания парламента. "В следующие недели, до сессии парламента (7 ноября — Ред), когда они вернутся, мы должны стоять тут и перестроить эту площадку в очень спокойное, мощное, безопасное место", — сказал Саакашвили, выступая со сцены в палаточном городке у Рады.

После окончания вече около 300 активистов продолжили протесты возле здания Рады. На проезжей части улицы Грушевского остаются 20 больших палаток, в Мариинском парке еще около 25 больших и более 30 маленьких палаток.

Произошел во время вече и комичный инцидент. Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать.

Реакция в МВД

Реакция МВД на заявление Саакашвили не заставила долго ждать. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк резко ответил на заявление Саакашвили "закрыть Нацгвардию и СБУ".

Шкиряк назвал Михаила Саакашвили "обдолбанным, самовлюбленным и опьяненным своей безнаказанностью созданием", которое "озверело, стремясь к власти".

"Саакашвили или окончательно спятил, или это уже не смешно. Скажите мне, пожалуйста, какой адекватный и психически уравновешенный человек на всю страну может ляпнуть, что надо "закрыть Нацгвардию и СБУ?" — написал он на своей странице в Facebook.

Новые потасовки

Как всегда, не обошлось на вече и без потасовок. Сначала конфликт возник между митингующими и полицией относительно звукоусиливающей аппаратуры. Участники акции попытались освободить заблокированный полицией автомобиль, который должен был доставить эту аппаратуру на площадь перед парламентом. Когда активисты подошли к машине с оборудованием, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, из-за чего началась потасовка. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

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Впоследствии организаторам вече удалось разблокировать машину путем переговоров с руководством полиции Киева.Правоохранители разрешили выгрузить оборудование с машины после того, как осмотрели груз автомобиля и убедились, что внутри нет ничего запрещенного.

Второй инцидент произошел вечером, когда мужчина пытался пронести палатку на территорию городка митингующих. По предварительной информации, мужчина ударил правоохранителя по голове, в результате чего тот потерял сознание и упал на землю.

"Вече ветеранов" и "план спасения Украины"

Перед этим в субботу, 21 октября, во время вече возле Верховной Рады Михаил Саакашвили представил свой "План спасения Украины за 70 дней".

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Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представил свою программу. Он транслировал слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять. Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушали его программу.

Параллельно свое вече собрали и оставшиеся участники акций под Радой, представившись участниками АТО и ветеранами борьбы за независимость. С импровизированной сцены в палаточной городке выступили несколько военнослужащих, которые представились бойцами батальонов "Айдар" и "Донбасс". Помимо повторения трех требований, озвучиваемых еще с 17 октября, они озвучили свой ультиматум к президенту, дав 5 дней для роздумий.

"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: 1. В течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента", — заявил участник вече, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

Вместе с тем, "Катана" заявил, что если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость покажут, на что они способны. "Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску", — подчеркнул он.

На данный момент большинство протестующих у здания Верховной Рады переместили свои палатки в Мариинский парк, расположенный неподалеку от здания украинского парламента.

В палатках на проезжей части улицы Грушевского находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс" и "Айдар". Они сидят группами возле своих палаток и беседуют.

По материалам из открытых источников интернет