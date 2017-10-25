Порошенко не распустит Раду, потому что у него есть интерес - Макитра

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Семь партий смогли бы пройти в парламент, если бы выборы состоялись уже в эти выходные. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Разумкова.

По данным социологов, больше всего голосов получил бы Блок Петра Порошенко "Солидарность" — почти 14 %. Всеукраинскому объединению "Батькивщина" отдали предпочтение 10 % респондентов, "Гражданской позиции" — почти 9%, а поддержать "Оппоблок" готовы чуть больше 8,5% опрошенных.

Также 3-х процентный барьер имеют шансы преодолеть партии "За Жизнь", Радикальная партия Олега Ляшко, Объединение "Самопомич" и Объединение правых партий.

Добавим, что это исследование социологи провели с 6 по 11 октября 2017 года. Они узнали мнение 2018-ти совершеннолетних респондентов.

О чем свидетельствуют эти результаты соцопроса, рассказал политический эксперт Ярослав Макитра в эфире радиостанции Голос Столицы.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи відображають ці результати реальну ситуацію?

Звичайно, що центр Разумкова — це авторитетна організація, авторитетна компанія, в принципі, для того щоб ставити під сумнів ті чи інші дані, треба дивитися в корінь, а не довіряти на слово нема підстав. Але в той же час, про що свідчать ці дані, які ставлять цілу низку питань, на які хотілося б почути відповіді від представників центру Разумкова. Перше, те, що зріс рейтинг партії БПП "Солідарність", це кардинально відрізняється на тлі інших досліджень, також авторитетних компаній. Зріс рівень, хай незначно, довіри до президента і президентський рейтинг Порошенко зріс. Хоча ще в травні представники центру Разумкова, фіксували різке падіння рейтингу президента і пояснювали це тим, що влада бездіє там, де потрібно, або діє не так, як повинна. Тобто хотілося б почути зараз, що сталося такого за цих п'ять місяців, що рейтинг президента почав зростати, бо мені важко зрозуміти, за рахунок чого справді рейтинг БПП і Порошенко міг би показувати таку тенденцію до росту. Якщо такі причини і є, то вони явно поки до кінця не зрозумілі і не розкриті, якщо аналізувати опитування цілої низки авторитетних організацій.

Тобто ви не можете виділити змін, завдяки яким рейтинг і президента, і президентської партії зріс?

Зміни якраз є кардинальні. Тому що Порошенко з великим вже відривом йде від Тимошенко за цими даними, якщо раніше це було в рамках статистичної похибки, це по даним центру Разумкова. І в той же час, є значне зростання БПП, партії, яка вийшла на перше місце, на відміну від того, що в травні вона була за даними того ж центру Разумкова на другому місці. Тоді представники центру Разумкова і керівники соціологічної служби пояснювали причину, чому такі цифри і чому вже понад два роки спостерігалося падіння довіри до президента, бо там є і цифри щодо довіри і взагалі рейтингу. А зараз ми бачимо за п'ять місяців таке стрімке зростання. То хотілося б почути коментарі, за рахунок чого відбулося це зростання, бо мені складно зрозуміти підстави, причини, чому це зростання різке таке відбулося. Тому що президентський рейтинг більше 4% зріс за їх даними, рейтинг партії також, тому питань дуже багато і порівнюючи з іншими дослідженнями, там цифри різняться, м'яко кажучи, від тих що презентує центр Разумкова.

Особисто ви не бачите причин для зростання президентського рейтингу?

Складно зрозуміти. Якби це було падіння рейтингу "Батьківщини" та інших партій, це ще можна було б пояснити, але за рахунок чого зріс сам рейтинг БПП і рейтинг президента, справді мені зрозуміти складно, звідки могли взятися такі цифри.

Чи згодні ви з даними стосовно інших політичних сил?

По різному, зокрема, вже традиційно центр Разумкова дає більші дані по партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, ніж інші центри. В принципі, всі десь плюс-мінус корелюються. Тобто тут же питання те, що понад 60% громадян не визначених, які проти всіх або не визначені щодо партій. Тому всі ці рейтинги мали б важливість, якби вибори відбулися завтра. А що відбудеться в активній фазі — складно зараз однозначно передбачити і великий рівень недовіри взагалі до політиків, політичних партій, тому велике таке поле для діяльності і зростання рейтингу нових політичних сил, чи хоча б тільки зможуть мати претензії на цю новину, бо це все може змінитися в будь-який момент у випадку старту виборчої кампанії.

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На сьогодні передумов для певного старту будь-якої передвиборчої кампанії немає?

Скажемо так: і є, і нема. З одного боку нема, тому що начебто є певна більшість в парламенті, яка нехай не складається з тої коаліції, яка формально підписана, а вона насправді складається з частини "Народного фронту", БПП і колишніх регіоналів, які в різних групах перебувають. Але тим не менше, голосування за ініціативи президента і прем'єра нехай часто з боями, але проходять. Але з іншого боку, ми маємо таку кризу недовіри до парламенту, взагалі ми маємо негативне сприйняття в суспільстві, і зокрема ці дані це підкреслюють. Тому в принципі при певному розвитку подій політичних, президент може піти на розпуск ВРУ, тим паче що справді коаліції фактично нема і юридично це підтвердити не так складно. Тому фактично немає передумов певних, юридично-політичні передумови є, але все-таки поки ВРУ голосуватиме так, як голосує, поки певні рішення просовуватиме, вигідні президенту і прем'єру, то очевидно і президент триматиметься за цей парламент, а тільки він може його розпустити.

Що може бути каталізатором?

Каталізатором. Дві теми, які спливуть на порядку денному, це тема Донбасу, бо в другому читанні має пройти через ВРУ законопроект так званої реінтеграції цих територій, де буде багато дискусій щодо нього, мають мінські угоди там згадуватися чи не мають. І зокрема це питання очевидно буде обговорюватись на зустрічі президента з Волкером і в подальшому — Волкера з Сурковим. Це перший пункт, який може збурити частину активного суспільства. І другий, це не треба забувати земельну реформу. Оскільки мораторій у нас закінчується до кінця року, а на наступний рік треба або подовжувати мораторій, або автоматично вступають в дію норми закону про ринок землі, який зараз є. Він абсолютно недоопрацьований, сам по собі механізм, і це теж може збурити суспільство. Це ті дві теми, які зараз такі глобальні політичні, які можуть сколихнути ситуацію. Але в той же час не варто забувати, що різного роду соціальні певні речі, як різноманітні резонансні події, вони також можуть сколихнути ситуацію і зараз передбачити просто неможливо, але це може відбутися, тому що є великий рівень недовіри до влади і великий рівень непідтримки дій державних інституцій в принципі.

Що може зачепити людей, які не визначилися з політичними фаворитами?

Очевидно, тут кілька категорій. Є запит на так званий класичний популізм — це вирішення складних питань за допомогою простих методів. Друге, це є фактично реально тема повноцінного миру в країні, назвімо це так. І, звичайно, важлива тема — соціальна, від цього нікуди не дітися, бо є багато питань до соціальних стандартів в державі, зокрема пройшли ці реформи, ціла низка і на них також політичні сили можуть відіграти і отримати свої певні бали.

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Ранее руководитель департамента избирательных технологий агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук заявил, что подобные соцопросы помогают манипулировать избирателями, которые далеки от политики.

А эксперт Института политического образования Александр Солонтай считает, что опросы проводятся по заказу политиков.