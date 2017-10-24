Тренд дня: "токсичный Порошенко"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине ожидают внеплановый визит спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. По данным СМИ, в ходе визита Волкер проведет переговоры с президентом Петром Порошенко 27 октября. Вместе с тем в Администрации главы государства официальных сообщений по этому поводу пока нет.

Политические эксперты и аналитики обсуждают предстоящие переговоры Порошенко и Волкера в контексте нынешнего положения Украины на международной арене.

Политолог Михаил Павлив отметил, что в дипломатии действует правило, по которому переговоры происходят строго между людьми одного ранга.

"Кирилл Куликов в ожидании "судьбоносной" встречи Порошенко с Волкером очень верно подметил — в дипломатии действует неписаное, но незыблемое правило — встречи и переговоры происходят строго между людьми одного ранга (в соответствии с реальным весом страны в международной политике и в мировой экономике). Когда то именно в такой логике действовала постоянная комиссия "Кучма-Гор", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

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Эксперт уточнил, что согласно такой логике президент встречался на относительно регулярной основе с Джозефом Байденом, который занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы.

"Теперь Порошенко регулярно встречается с Волкером — формально чиновником на несколько ступеней ниже рангом чем тот же Байден, а нынче Пенс. Как говорится — каждый сверчок знай свой шесток. Учитывая, что наш сверчок уже практически нерукопожатый и токсичный для любого приличного политика, думаю, что не пройдет и полгода как к нему дабы сообщить волю Маниту станут приезжать сисадмин Белого Дома, или директор клининговой (уборка помещений, кто не знает) компании Конгресса", — подытожил Павлив, добавив, что на большее украинскому президенту вряд ли стоит рассчитывать.

Михаил Павлив/Facebook

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что в списке партнеров Киева на международной арене остались на сегодняшний день только страны Балтии и Польша.

"Причем они "союзники" исключительно из-за своей ориентации на США. И в Порошенко они видят такого же "холопа Вашингтона", как и они сами. Это при том, что в 2013-м вся Европа дружно поддерживала Майдан, а потом — осуждала аннексию Крыма и войну на Донбасса. Порошенко — это "великий дипломат". Как там говаривал классик, и тут в слезах и соплях…", — написал аналитик в Facebook.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

Также эксперты не обошли внимание и вчерашние погромы в Святошинском райсуде Киева, где проходило заседание по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского. Напомним, Коханивский был задержан 21 октября за стрельбу на "Академгородке" в командира батальона "Один" с позывным Рем.

Так, сторонники лидера добровольческого батальона ОУН забаррикадировались в зале, чтобы не дать правоохранителям отвести подозреваемого в изолятор временного содержания, полиция пошла на штурм зала суда.

Юрист Андрей Портнов считает, что физические погромы и уничтожение имущества судов стали результатом судебной реформы.

"Зачем все эти изменения в Конституцию и законы, общественные советы, переаттестации, экзамены, оценивания, люстрации, новые верховные суды и высшие советы правосудия, если можно просто разрушить и заблокировать работу суда, физически уничтожить зал его заседаний и за это никому ничего не было и не будет", — отметил юрист в Facebook.

По его мнению, никакие реформы в таком контексте конструктивных результатов не дадут.

"Не надо больше ничего реформировать, пока вы сами же являетесь в одном лице и властью и бандой обёрнутых в государственные флаги отморозков", — резюмировал Портнов.

Андрей Портнов/Facebook

Он добавил, что после ночного погрома в суде стало не слышно голосов, "рассказывавших о независимом правосудии и пасущихся там по делу "Беркута" моральных лидеров, общественных активистов и другого революционного ширпотреба".

Экс-министр юстиции Елена Лукаш акцентировала, что массовое и публичное игнорирование в стране принципа равенства граждан перед законом и судом могут привести к плачевным последствиям для власти.

"Есть такой конституционный принцип — принцип равенства перед законом и судом. Он прост: граждане имеют равные права и свободы. Не может быть привилегий, ограничений, исключений, избирательности… Массовое и публичное игнорирование этого принципа — прямой путь к потере легитимности властью, внесудебным расправам, росту преступности и бандитизма", — отметил юрист.

По ее мнению, власть сама установила правило, при котором "Майдан всегда прав".

"Есть два варианта выхода из ситуации для режима: 1. Признать правду о факте госпереворота-2014 с целью наживы и дальнейшего уничтожения государства и его граждан. Каяться. Бежать на досрочные выборы. Или 2. Ждать уже в отношении себя переворота; конфискации; люстрации; судов… Не жаловаться", — уточнила Лукаш.