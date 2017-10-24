наверх
24.10.201714:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "токсичный Порошенко"

    (обновлено: )707110
    Политические эксперты и аналитики анализируют предстоящий визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера. По данным СМИ, Волкер в ходе визита проведет переговоры с президентом Петром Порошенко.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине ожидают внеплановый визит спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера. По данным СМИ, в ходе визита Волкер проведет переговоры с президентом Петром Порошенко 27 октября. Вместе с тем в Администрации главы государства официальных сообщений по этому поводу пока нет.

    Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, во время вече у здания Верховной Рады в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Двойное вече: потасовки, ультиматум Порошенко и "план спасения" Украины

    Политические эксперты и аналитики обсуждают предстоящие переговоры Порошенко и Волкера в контексте нынешнего положения Украины на международной арене.

    Политолог Михаил Павлив отметил, что в дипломатии действует правило, по которому переговоры происходят строго между людьми одного ранга.

    "Кирилл Куликов в ожидании "судьбоносной" встречи Порошенко с Волкером очень верно подметил — в дипломатии действует неписаное, но незыблемое правило — встречи и переговоры происходят строго между людьми одного ранга (в соответствии с реальным весом страны в международной политике и в мировой экономике). Когда то именно в такой логике действовала постоянная комиссия "Кучма-Гор", — написал Павлив на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Подальше от Киева. Порошенко уехал совещаться в Авдеевку

    Эксперт уточнил, что согласно такой логике президент встречался на относительно регулярной основе с Джозефом Байденом, который занимал должность вице-президента США в администрации Барака Обамы

    "Теперь Порошенко регулярно встречается с Волкером — формально чиновником на несколько ступеней ниже рангом чем тот же Байден, а нынче Пенс. Как говорится — каждый сверчок знай свой шесток. Учитывая, что наш сверчок уже практически нерукопожатый и токсичный для любого приличного политика, думаю, что не пройдет и полгода как к нему дабы сообщить волю Маниту станут приезжать сисадмин Белого Дома, или директор клининговой (уборка помещений, кто не знает) компании Конгресса", — подытожил Павлив, добавив, что на большее украинскому президенту вряд ли стоит рассчитывать.

    Михаил Павлив/Facebook

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук выразил мнение, что в списке партнеров Киева на международной арене остались на сегодняшний день только страны Балтии и Польша.

    "Причем они "союзники" исключительно из-за своей ориентации на США. И в Порошенко они видят такого же "холопа Вашингтона", как и они сами. Это при том, что в 2013-м вся Европа дружно поддерживала Майдан, а потом — осуждала аннексию Крыма и войну на Донбасса. Порошенко — это "великий дипломат". Как там говаривал классик, и тут в слезах и соплях…", — написал аналитик в Facebook.

    Дмитрий Корнейчук/Facebook

    Также эксперты не обошли внимание и вчерашние погромы в Святошинском райсуде Киева, где проходило заседание по избранию меры пресечения для комбата ОУН Николая Коханивского. Напомним, Коханивский был задержан 21 октября за стрельбу на "Академгородке" в командира батальона "Один" с позывным Рем.

    Так, сторонники лидера добровольческого батальона ОУН забаррикадировались в зале, чтобы не дать правоохранителям отвести подозреваемого в изолятор временного содержания, полиция пошла на штурм зала суда.

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Украина: вечное вращение вокруг Майдана

    Юрист Андрей Портнов считает, что физические погромы и уничтожение имущества судов стали результатом судебной реформы.

    "Зачем все эти изменения в Конституцию и законы, общественные советы, переаттестации, экзамены, оценивания, люстрации, новые верховные суды и высшие советы правосудия, если можно просто разрушить и заблокировать работу суда, физически уничтожить зал его заседаний и за это никому ничего не было и не будет", — отметил юрист в Facebook.

    По его мнению, никакие реформы в таком контексте конструктивных результатов не дадут.

    "Не надо больше ничего реформировать, пока вы сами же являетесь в одном лице и властью и бандой обёрнутых в государственные флаги отморозков", — резюмировал Портнов.

    Андрей Портнов/Facebook

    Он добавил, что после ночного погрома в суде стало не слышно голосов, "рассказывавших о независимом правосудии и пасущихся там по делу "Беркута" моральных лидеров, общественных активистов и другого революционного ширпотреба".

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш акцентировала, что массовое и публичное игнорирование в стране принципа равенства граждан перед законом и судом могут привести к плачевным последствиям для власти.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Neue Zürcher Zeitung: так Порошенко предатель?

    "Есть такой конституционный принцип — принцип равенства перед законом и судом. Он прост: граждане имеют равные права и свободы. Не может быть привилегий, ограничений, исключений, избирательности… Массовое и публичное игнорирование этого принципа — прямой путь к потере легитимности властью, внесудебным расправам, росту преступности и бандитизма", — отметил юрист.

    По ее мнению, власть сама установила правило, при котором "Майдан всегда прав".

    "Есть два варианта выхода из ситуации для режима: 1. Признать правду о факте госпереворота-2014 с целью наживы и дальнейшего уничтожения государства и его граждан. Каяться. Бежать на досрочные выборы. Или 2. Ждать уже в отношении себя переворота; конфискации; люстрации; судов… Не жаловаться", — уточнила Лукаш.

    Елена Лукаш/Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Погром в Святошинском райсуде Киева
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Юрий Луценко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Протесты в Каталонии
    Евросепаратизм: Каталония, Венето, Ломбардия. Кто дальше?