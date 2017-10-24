Игры престолов в регионах: США против Труханова, Днепр против Мишалова

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Днепропетровске неожиданно, наверное, даже для яростных противников, в отставку ушел скандально-известный секретарь горсовета Вячеслав Мишалов. А в Одессе обыску работников НАБУ подвергли местного градоначальника Геннадия Труханова.

Легенда коррупции

Новость о том, что Мишалов решил уйти на покой для днепрян стала громом среди ясного неба. За несколько лет своего правления молодой политик, представлявший "Самопомич" запомнился не столько полезными действиями, столько участием в коррупционных скандалах. Самым ярким из них, пожалуй, стал перевод из городского бюджета около 500 миллионов гривен на счета фирм отца секретаря горсовета – Дмитрия Мишалова. Семейный подряд процветал довольно неплохо — папа губернатора регулярно выигрывал тендеры, даже несмотря на участие в торгах предлагавших более выгодные условия игроков. Чего стоит одно только строительство Центрального моста через Днепр, который несмотря на выделение солидных средств, стал для города стройкой века. Хотя, и сам Мишалов-младший, по слухам, не брезговал пользоваться служебным положением для улучшения материального. По информации СМИ, около 40 миллионов гривен бюджетных средств были потрачены на оснащение школ интернетом, при том что Сеть в них провели еще раньше.

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"Я устал, я ухожу"

Сам Мишалов, покидая кресло секретаря горсовета первым делом коснулся именно разговоров о своих злоупотреблениях.

"Сегодня количество слухов вокруг моего имени и моей должности перевалило критическую массу, — заявил он. — Поэтому, как любой европейский политик или просто человек, верящий в европейские демократические ценности, хочу доказать своим уходом, что я никоим образом не держусь за это место, которое не является для меня каким-то "золотым унитазом". Я это место никогда не использовал бы для давления на органы городской власти. Опять-таки мой добровольный уход подтверждает, что я не использовал бы даже такой возможности. Такого нет".

Кто следующий?

Не удивительно, что буквально тут же, как говорится, вдогонку, в адрес Мишалова посыпались еще большие обвинения от "доброжелатей"

Например, заместитель мэра Александр Санжара выразил опасения, что слова секретаря горсовета могут разойтись с делом. На своей странице в Facebook он назвал несколько возможных причин ухода Мишалов

"Это может быть попытка уйти красиво, без испытания сессионным залом. Или, напротив, может быть игрой на повышение ставок, неким симметричным ходом (в понимании тех людей, которые это делают). В любом случае, до официального заявления слова не будут значить ничего. Так что мне кажется, что вместо присутствия секретаря на пресс-конференции было бы лучше съездить на мост и лично заняться контролем исполнения работ", — отметил Санжара.

Сам же мэр Борис Филатов в свойственной ему манере призвал депутатов в срочном порядке найти замену секретарю. Критерии подбора тоже уже готовы.

"Пожалуйста, предложите из своего состава самого достойного. Не представителя одного из городских кланов. Не мечтающего дорваться до бюджета жулика. Не безликого выдвиженца "партии власти". Не клоуна- "антикоррупционера", умеющего лишь орать в мегафон", — отметил Филатов.

Избавиться от токсичных

К слову, именно панибратские наставления градоначальника могут указывать на то, что именно он приложил руку к уходу Мишалова. Так считает и политолог Андрей Золотарев, который не по наслышке знаком с внутренней кухней политического Днепра.

"В правилах Бориса Филатова избавляться от попутчиков, которые перестают быть полезными и становятся токсичными, — говорит эксперт. — Так произошло и с Мишаловым, фигура которого давно стала символом коррупции. Как политик, Мишалов поступил разумно — лучше уйти самому, чем под давлением протестующих. Но, по сути, его ушли, сделав так, чтоб он сам заявил об отставке. Поскольку после того как в горсоветет сформировалась группа "Наш край" в Мишалове отпала необходимость. У Филатова есть более-менее стабильное большинство и услуги "Самопомочи" больше не нужны. Очевидно, что новым секретарем горсовета будет кто-то из числа новых попутчиков Филатова".

Сакральная жертва

В довольно непростую ситуацию попали и представители городских властей в Одессе. Так, в офис мэра Геннадия Труханова и к нему домой пожаловали с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Как утверждают в НАБУ, обыски связаны с двумя производствами — о присвоении средств и по приватизации аэропорта.

"По Труханову пришел четкий политический сигнал из Соединенных Штатов, — говорит одесский политолог Геннадий Чижов. — Поводом для отстранения мэра могут быть не только экономические преступления. Фигура Труханова не устраивает людей из американского лобби, они и решили активизировать процессы против градоначальника. Основной лейтмотив — мэр покрывает одесскую преступность. Президент Петр Порошенко не может сейчас играть на два фронта, он борется с майданом. Ему предлагают "сдать" ряд фигур, чтобы американцы могли поставить в тех или иных городах своих людей. Одна из таких фигур — Труханов, который выполняет роль "сакральной жертвы".

usionline.com Спецназовцы и детективы НАБУ после обысков офиса мэра Одессы Геннадия Труханова

О том, что "прикрыть" Труханова Банковой не удастся говорит и Андрей Золотарев.

"Система, когда регионы отдавались на откуп за гарантии политической лояльности и джентльменский договор, который мы видели еще со времен Кучмы, больше не работает. По Труханову работает НАБУ, так что, становится очевидно — гарантии, которые даются в Киеве сегодня стоят очень мало", — резюмировал эксперт.