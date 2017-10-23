Секретарь горсовета Днепра подал в отставку

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Секретарь городского совета Днепра Вячеслав Мишалов заявил, что добровольно подает в отставку.

Об этом сообщает Depo.Днепр.

"Хочу заявить о добровольну отставку с должности секретаря горсовета города Днепр", — заявил Мишалов.

В 2015 году Мишалов был избран депутатом Днепропетровского городского совета от "Самопомочи". С марта 2016 года занимает должность секретаря Днепровского городского совета. В 2017 году был исключен из рядов "Самопомочи", осенью в Днипре собрали 6 тыс. подписей за отзыв депутатов Мишалова и Хмельникова.

Ранее сообщалось, что городской голова Днепра Борис Филатов возмущен тем, что некоторые чиновники "поделали новые ремонты" в своих кабинетах.