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    Политика

    Секретарь горсовета Днепра подал в отставку

    (обновлено: )3
    Секретарь горсовета Днепра Вячеслав Мишалов
    dnipro.depo.ua

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Секретарь городского совета Днепра Вячеслав Мишалов заявил, что добровольно подает в отставку.

    Об этом сообщает Depo.Днепр.

    "Хочу заявить о добровольну отставку с должности секретаря горсовета города Днепр", — заявил Мишалов.

    В 2015 году Мишалов был избран депутатом Днепропетровского городского совета от "Самопомочи". С марта 2016 года занимает должность секретаря Днепровского городского совета. В 2017 году был исключен из рядов "Самопомочи", осенью в Днипре собрали 6 тыс. подписей за отзыв депутатов Мишалова и Хмельникова.

    Ранее сообщалось, что городской голова Днепра Борис Филатов возмущен тем, что некоторые чиновники "поделали новые ремонты" в своих кабинетах.

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