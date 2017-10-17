Днепровский адище: ТОП квартир-свалок города

РИА Новости Украина

За последний год случаи с "синдромом Плюшкина" в Днепре участились в разы. Люди сносят в квартиры весь мусор с округи. Использованные полиэтиленовые пакеты, объедки, куски деревянных рам и мебели… Чего только не увидишь в некоторых жилищах, заваленных хламом до потолка (в прямом смысле). Только в СМИ рассказали о 7 таких случаях, а сколько таких "домашних свалок" до сих пор остается без внимания. Об этом пишет днепровский сайт Vgorode, который выбрал самые жуткие случаи "плюшкинизма" в Днепре.

Женщина забила квартиру старыми вещами, игрушками и мертвыми животными

"Мои вкусы весьма специфичны", — говорит слащавый актер из "50 оттенков серого" и даже не подозревает, насколько специфичны вкусы некоторых днепрян.

Например, жительница дома на Воскресенской, 38 более 4-х лет сносила в свою 2-комнатную квартиру хлам с ближайших помоек. Ужасный запах и крысы сводили соседей с ума. По словам несчастных, хозяйка также запросто может вылить на улицу мочу из ведра и прочие нечистоты.

Dp.vgorode.ua Женщина забила квартиру старыми вещами, игрушками и мертвыми животными

В доме, где она живет, система отопления не промывалась несколько лет, да и любое короткое замыкание грозило серьезным пожаром, ведь доступа в квартиру из-за гор мусора не было.

Только после многочисленных жалоб и обращению к СМИ, проблему удалось решить. Коммунальщики силой открыли дверь квартиры и вывезли оттуда 8 "камазов" мусора. Другого выхода просто не было.

По словам соседей, раньше хозяйка квартиры Лариса работала бухгалтером и хлам со всей округи в дом не тащила. Жила с матерью, а когда та умерла 4 года назад, неожиданно стала собирать мусор. В ее доме нашли груды старых вещей, всевозможных пакетов и пустых упаковок, игрушек и даже мертвых крыс.

Идти на диалог с коммунальщиками и соседями женщина отказалась и вела себя крайне агрессивно. Соседи пытались обратиться в социальные службы, чтобы Ларисе помогли, но тщетно. Справки об инвалидности у женщины нет, а это значит, что подобным структурам она не интересна. Соседям посоветовали ходить по больницам, мол, вдруг что-то получится и "Плюшкиной" захотят помочь.

Dp.vgorode.ua Женщина забила квартиру старыми вещами, игрушками и мертвыми животными

Женщина, которой "подкидывают" мусор

Об этой квартире-свалке узнали в январе 2017-го года. Ее хозяйка 62-летняя Людмила Арзуманова приносила в дом объедки и старые вещи со всего района.

Dp.vgorode.ua Женщина, которой "подкидывают" мусор

Соседей она в квартиру не пускала и выкидывать вещи отказывалась. Жильцы дома вызывали полицию, но патрульные лишь разводили руками. Они не знали, что делать с горами мусора. Время шло, и хлама становилось все больше.

Некоторые жильцы опасаются за свое здоровье, ведь в квартире-мусорнике запросто заводятся крысы, которые разносят всякую заразу, да и запах в подъезде не из приятных. Соседские дети и вовсе боялись встречаться в подъезде с Людмилой.

Журналистов хозяйка в квартиру пустила, но сразу предупредила, что весь мусор не ее. Людмиле его "подкинули соседи", которые на дух ее не переносят.

После внимания СМИ, коммунальщики попытались расчистить завалы в квартире, а хозяйку уговорили пройти курс лечения в психдиспансере.

Гроб и стаи голодных животных

Это жилище удивило Днепр не столько горами мусора внутри, сколько множеством собак и кошек, которым хозяйка дома устроила настоящий концлагерь. 11 изможденных собак и 3 худющих кота не доедали и жили на привязи. Так о них "позаботилась" 50-летняя Елена, жительница улицы Яснополянской (район Победы-6).

Узнав о том, что животным приходится несладко, к дому (внешне он больше напоминает сарай) приехали волонтеры зооприюта "Друг" и журналисты.

На территории жилища их ждали не только залежи мусора и измученные коты и собаки, но и гроб. По словам хозяйки, там лежит ее покойная мать. От таких заявлений по коже идут мурашки, отмечает Vgorode.

Елена сказала, что она не садистка. Она работает дворником и животных подбирает из жалости. Часть из них сама прибегает к дому в поисках пищи, ведь фактически там свалка. Хозяйка дома держит их на привязи, "чтоб не убежали", часто забывает покормить. У всех собак отчетливо видно ребра, обтянутые шкурой.

Двух песиков волонтерам "Друга" удалось "отбить" у нерадивой хозяйки. Одну собачку забрали люди, которые стали невольными свидетелями этой спасительной операции.

Зоозащитникам даже удалось договориться в Еленой, что 10 октября они снова придут к ней и помогут накормить животных и, возможно, даже убрать мусор. Но все оказалось не так просто. Женщина решила обвести волонтеров вокруг пальца и отвела собак в посадку, привязав их там без еды и воды. Где точно находится это место, Елена уже забыла. Долго животные так не протянут.

В тот день волонтеры "Друга" спасли двух котов и еще одну собаку, но остальные до сих пор в опасности.

"В прошлую пятницу мы побывали не месте событий, а в понедельник и вторник пришли уже с полицией и журналистами. Обычно у таких людей нет смысла забирать животных, завтра их все равно будет столько же. Решили приезжать кормить тех, кто есть, подлечить, стерилизовать. Но кормить было уже некого. Женщина, решив, что мы посягнули на ее "собственность" спрятала животных где- то в посадке или овраге, привязав их и забыла где. Мы обошли много километров в поисках. Нужно собраться снова и помочь прочесать все овраги и посадки вокруг! Приют "Друг" заберет всех, кого удастся найти. Полиция сказала, что поможет с заявлениями и соцслужбами. Но сейчас важно помочь животным", — прокомментировали ситуацию волонтеры "Друга".

Мусор из квартиры вываливался наружу

Один из самых шокирующих случаев произошел чуть меньше года назад (в октябре 2016 года). Тогда жители многоэтажки по улице Савкина, 8 (ж/м Красный Камень) страдали от соседства с женщиной, которая забила свой дом хламом настолько, что он перекрыл доступ к некоторым комнатам и даже частично вываливался из квартиры на лестничную клетку.

Надежда (так зовут хозяйку квартиры) собирала мусор более 10 лет. Говорит, что до такой жизни ее довела ситуация в стране. Когда коммунальщики начали выгребать накопленное из ее квартиры, женщина сопротивляться не стала, а наоборот решила им помочь.

Надежда перестала общаться с людьми после похорон матери (как и во всех выше описанных случаях). По началу ее проведывали племянники, но позже визиты прекратились.

"Мадам Плюшкина" превратила в мусорный склад целый подъезд

А вот жительница многоэтажки на проспекте Филиппа Орлика (проспект Ильича) превзошла всех "Плюшкиных", описанных выше. Заполнив свою квартиру до отказа "нужными вещами", она переключилась на подъезд. Места-то много. И стала складывать свои "трофеи" на лестничной клетке. Естественно, во всем доме стало пахнуть свалкой.

Соседи писали жалобы в полицию, но что толку? Даже психиатрическую экспертизу в подобном случае без согласия самого "Плюшкина" или его родственников провести нельзя. А ведь этот на первый взгляд безобидный синдром может привести к трагедии.

В 2015-ом году в многоэтажке уже был пожар. Тогда спасателям пришлось выкидывать мусор через окно. Но и здесь хозяйка квартиры не растерялась и стала заносить его обратно.

Не оставляют жильцы на лестничной клетке и велосипеды с колясками. Ведь "мадам Плюшкина" уже пыталась оприходовать их под мини-склад ее "трофеев".

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Что делать если сосед превращает квартиру в помойку

От того, что какой-нибудь новоиспеченный Плюшкин превращает свое жилище в помойку, страдают в первую очередь его соседи. Из таких квартир не только доносится жуткий смрад, но и частенько выбегают "погостить" к соседям крысы и тараканы. Убедить собирателей мусора отказаться от своей привычки и привести жилье в порядок зачастую не получается. Нередко эти люди нуждаются в профессиональной психологической и даже психиатрической помощи. Вот только помогать им никто не спешит.

По Закону Украины "О психиатрической помощи", вы не имеете права просто так вызвать психиатра или даже бригаду "скорой помощи", если вам кажется, что сосед, мягко говоря, не в себе. Все, что можно сделать, — вызвать полицию. Но если правоохранителей не пустит в дом сам "Плюшкин", то насильно они туда заходить не имеют права. Поэтому реально шансы повлиять на ситуацию не велики.

Другой способ — подать в суд. Если дело пойдет, то собирателю мусора могут назначить психиатрическую экспертизу. Но практика подобных судов показывает, что длятся они не меньше года. То есть все это время рядом с вами по-прежнему будет мини-склад отходов.

Третий вариант — обратиться в СМИ. Пока что это самый действенный способ. Как только новость о квартире-свалке появляется в медиа, туда приезжают коммунальщики и принудительно расчищают жилье от хлама и старья, пишет Vgorode.