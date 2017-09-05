"Обязаловка" с сортировкой мусора. Кто заплатит, спрашивают в Днепре

РИА Новости Украина

С 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам находящихся в нем отходов. А также разделять мусор на пригодный для переработки и повторного использования и годящийся только для утилизации, выделяя отдельно ТБО, опасные для жизни и здоровья людей. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах", в которую соответствующий пункт был добавлен еще в 2012 году. Речь идет о соответствии наших внутренних нормативов двум соответствующим директивам ЕС — №1999/31/EC и №2008/98/EC, регулирующим обращение с мусором в странах Европы. Эти директивы излагают четкую последовательность действий, которые необходимо выполнять с отходами, классифицируют мусор, ставят стратегическую цель сократить количество отходов, вывозимых на полигоны, пишет издание "Горожанин".

При этом в Украине так и не были выпущены соответствующие регламентные документы по реализации этой нормы закона. Кроме того, практически отсутствуют мощности по сортировке мусора и его переработке. Есть только наметки общей стратегии, к выполнению которой еще никто не приступал.

А с точки зрения законодательной базы, в Раде за последние четыре года зарегистрировано около двух десятков профильных законов, которые тоже не приняты.

Так как и зачем мы собираемся сортировать мусор?

Масштабы бедствия

Сегодня в стране только официальные мусорные свалки занимают общую площадь в 43 тысячи квадратных километров. По масштабам это сравнимо с территорией Дании. И каждый украинец ежедневно добавляет как минимум 1 килограмм мусора в эту общую свалку.

Имея едва ли не самую плодородную землю в Европе, наша страна отправляет на свалки 95% своих твёрдых отходов, а в сопредельных странах Европейского Союза (по данным Евростата) эта цифра составляет 45%.

Лишь 4% нашего мусора идет для последующей переработки. Для стран Европы соответствующая средняя цифра равна 39%.

При этом примерно 40% мусора – это полезные и ценные вторичные ресурсы – бумага, стекло и полимеры, которые с выгодой для экономики и экологии можно использовать вторично.

Почему у нас такое отношение к мусору? Один из ответов дает старший экономист Венского института международных экономических исследований Василий Астров.

"Правительство, обремененное учрежденческой коррупцией, неспособно повысить налоги до размеров, необходимых для финансирования инфраструктурных проектов, которые уменьшат площадь свалок с помощью современных технологий. Слишком обширна теневая экономика, слишком велико желание уклоняться от уплаты налогов", — утверждает эксперт.

Поскольку за вывоз мусора у нас платят мало и неохотно, работающие в Украине западные фирмы, занимающиеся удалением и обезвреживанием отходов, не видят ни возможности, ни особого смысла продолжать начатую работу. Примерно 80% обработки мусора осуществляется теневым способом. Бомжи и безденежные пенсионеры подбирают хлам на улицах и на свалках, получая за это наличные. А незаконно работающие компании-мусорщики накапливают еще больше хлама на собственных свалках.

Кроме того, сегодня только 78% населения Украины охвачено централизованным вывозом бытовых отходов. И это приводит к тому, что только по официальным данным в Украине ежегодно возникает 30 тысяч несанкционированных свалок мусора.

Огромной проблемой для страны является отсутствие государственного контроля за процессом сортировки мусора.

Во времена Советского Союза на всю Украину действовало 4 мусоросжигательных завода, из которых остался только один – завод "Энергия" в Киеве. Правда, добавился еще экспериментальный завод в городе Люботин, который работает на специфических отходах от ПАО "Укрзализныця". Также в Харькове есть две передвижные мусоросжигательные установки.

Но строительство исключительно сжигающих заводов не является панацеей в борьбе с мусором. Нужно проводить максимальный отбор сырья для вторичной переработки, а другую часть мусора отправлять на утилизацию. Но мусороперерабатывающих заводов в Украине, по словам эколога Александра Игнатенко, вообще нет. То, что многие принимают за мусороперерабатывающие заводы, является всего лишь сортировочными линиями. Таких по Украине насчитывается более двух десятков.

В Минэкологии говорят, что благодаря внедрению в 575 населенных пунктах раздельного сбора бытовых отходов, работе 22 сортировочных линий, 1 мусоросжигательного завода и 3 мусоросжигательных установок удалось переработать и утилизировать около 5,76% бытовых отходов. Из них 2,72% сожгли, еще 3,04% отходов попали на заготовительные пункты вторсырья и переработку.

А вот, к примеру, в Японии и Швеции под вторичную переработку попадает 60-80% мусора.

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Кстати говоря, и проблему топлива тоже можно решать через мусор. 13 июля 2017 года в Раде был зарегистрирован законопроект №6715 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отнесения бытовых отходов к альтернативным источникам энергии". Законопроект предполагает запустить процесс газификации полигонов ТБО – организовать добычу и сбор сопутствующего биогаза. Только за счет него в Украине ежегодно можно будет экономить до 50 миллионов кубометров импортного природного газа и дополнительно получить в сеть около 125 млн кВт/ч электрической энергии в год.

Стратегия есть?

Минэкологии Украины еще в конце 2016 года представило первый вариант проекта Национальной стратегии обращения с отходами и выставило его на общественное обсуждение. Документ охватывает семь основных потоков отходов: твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие, он базируется на стандартах и подходах ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

Эта стратегия должна стать основой для будущей разработки регуляторной базы в сфере экологии. Над её созданием работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономразвития, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ, ЕБРР и проектов технической помощи ЕС.

Документ очень большой – около 400 страниц. Но раздел твердых бытовых отходов (в документе они названы муниципальными) затрагивает интересы максимального числа украинцев.

Ключевой проблемой обращения с ТБО в стратегии названо отсутствие организованной системы, способной проводить эффективный сбор вторсырья высокого качества. Исходя из этого, предложены следующие задачи:

– к 2022 г. общий показатель переработки бытовых отходов должен достичь 6% от общего объема, а к 2030 г. – 11%;

– к 2024 г. создать в Украине ряд пилотных схем раздельного сбора и переработки "мокры" бытовых отходов (биоотходов);

– к 2022 г. реализация компостирования в домашних условиях должна охватить 30% домохозяйств Украины;

– к 2024 г. – утилизация 60% отходов упаковки; 60% стеклянной тары; 23% пластиковой упаковки; 60% упаковки из бумаги и картона; 50% упаковки из металла; 15% упаковки из дерева.

К 2022 г. предлагается создать сеть центров приема бытовых отходов во всех населенных пунктах Украины с населением более 50 тысяч человек (их 140). Такие центры будут служить для сбора и хранения опасных бытовых отходов, крупногабаритных отходов (мебели, больших предметов домашнего обихода и т.д.), вторсырья, ОЭЭО (в том числе батареек и аккумуляторов), садовых отходов, а также строительных отходов домохозяйств.

Но раздельный сбор мусора мы обязались начать с 1 января следующего 2018 года…

Кто заплатит?

Напомним, что сегодня в Украине 96% мусора хоронят на мусорных полигонах и свалках. Для сравнения, в Швеции и Швейцарии перешли на нулевое захоронение. Естественно, это требует значительных затрат. Но граждане этих стран платят за утилизацию мусора около 1% от своего немалого дохода в евро. Украинцы же сегодня платят лишь 0,1% от своих скромных доходов, что составляет около 10 гривен в месяц.

"По нашим расчетам, наладить в Украине весь цикл сбора, сортировки и переработки мусора будет приблизительно стоить около 50-100 гривен в месяц на одного гражданина, — утверждает эколог, президент общественного союза "ЭРА Украины" Александр Игнатенко.

По словам эколога, безопасных мусорных полигонов, даже построенных по всем европейским нормам, в принципе, вообще не существует. Кстати, украинские государственные строительные нормы по этому вопросу соответствуют европейским – они предусматривают защиту грунтов и подземных вод, рекультивацию после закрытия. Хотя кто эти нормы у нас выполняет?

"Но даже в идеальном варианте все равно происходят сдвиги в земной коре, происходят утечки фильтратов, загрязняется питьевая вода. При этом мы загрязняем наши украинские земли. При этом почти на всех полигонах происходят пожары, просто их не очень освещают в прессе, сообщения о них не попадают в средства массовой информации. При сжигании мусора на заводе вредные выбросы в атмосферу минимизируют благодаря системам очистки дымовых газов, а при пожаре на свалках все попадает в окружающую среду", – говорит Игнетенко.

Эксперт уверен, что, создавая мусорные полигоны вместо переработки и сжигания бытовых отходов, Украина создает проблемы для будущих поколений. Поэтому нужно менять психологию и прийти к пониманию, что мы должны все отходы перерабатывать и утилизировать. Но за это нужно платить.

"Тут нужно выбирать: или мы платим дополнительные средства и получаем нормальную экологию, или мы платим только 10 гривен, которых хватает только на то, чтобы вывезти мусор на свалку и там его захоронить", – констатировал эколог.

Инвесторы ждут гарантий

На примере печально известного всей стране своим мусорным коллапсом Львова можно говорить, что инвесторы могут зайти в Украину с проектами мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов, но им нужно понимать, за счет чего они будут получать прибыль при условии сохранения нынешних тарифов.

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Например, "Инвестиционно-экологическая компания" и "Глассворк технолоджи" предлагают построить заводы по сжиганию мусора и изготовлению тепловой и электрической энергии. А "Вейст менеджмент системс" готова реализовать технологию биосушения для производства RDF-топлива.

Первые два завода, согласно проектам, смогут перерабатывать ежегодно 115 тыс. тонн и 350 тыс. тонн соответственно, а их строительство должно обойтись в 55 и 96,5 миллиона евро.

Третий завод сможет перерабатывать на первом этапе 80 тыс. тонн в год, увеличив в дальнейшем объемы до 250 тыс. тонн. На его строительство нужно потратить около 89 миллионов евро. Построить заводы можно за 2,5-3 года.

Но как обеспечить рентабельность этих дорогостоящих предприятий? Ведь тарифы на захоронение бытовых отходов в Украине в среднем по стране, согласно данным НКРЭКУ, составляют 54,9 гривны за тонну, а тарифа на переработку ТБО, согласно законодательству, нет вовсе. При этом плата, которую экономически выгодно было бы получать заводам за переработку отходов, существенно выше стоимости захоронения. Так, киевский завод "Энергия" за каждую тонну сожженного мусора получает 87 гривен, что равняется тарифу на официальное захоронение в столице. В некоторых же регионах легальное захоронение отходов на полигонах обойдется в 30-70 гривен за тонну.

"Инвесторы на такие условия не придут. Очевидное подтверждение: до сих пор в Украине ни один завод не построили, — поясняет Сергей Бабак из Львовской ОГА. — Потому во Львове мы рассчитываем на средства бюджета и на кредитные деньги. Наше население не способно платить 116 евро за тонну утилизированных отходов, как в Европе. Мы должны минимизировать тарифы для населения. Каким образом будем дотировать завод? Увидим, когда будем запускать комплекс, увидим, какие будут цены, какой уровень жизни, и тогда будем рассчитывать".

Но вряд ли с таким подходом – "потом увидим и подсчитаем" – мы дождемся в стране реальных инвесторов. Бизнес требует точного счета даже на этапе проекта. Или же, как в случае в полигоном ТБО в Днепре (прекрасно спроектированным и безобразно эксплуатируемым), рассчитывает на теневые схемы.

Иными словами, за цивилизованную утилизацию мусора в конечном счете должны заплатить мы с вами – производители мусора. Есть, правда, вариант, при котором существенную часть затрат перекладывается на производителя товаров в упаковке, которая является едва ли не главной составляющей бытового мусора. Но соответствующий закон то принимается, то отменяется… Так что платить придется нам.

В Днепре появятся инвесторы?

Британская компания "Фарстон" намерена установить в Днепре мусоросортировочную линию стоимостью 35 миллионов долларов и анаэробный биореактор для получения биогаза из органических отходов стоимостью 15 миллионов долларов. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"Будет обустроена современная сортировочная линия, которая позволит зарабатывать инвесторам на ценных компонентах, изъятых из твердых бытовых отходов. Фракция органики, которая в Днепре составляет 25-30% процентов в зависимости от сезона, будет перерабатываться в анаэробном биореакторе, и будет производиться биогаз, который пойдет на продажу или будет сжигаться на установке для генерации электроэнергии”, – отметил Филатов.

По его словам, реализация проекта позволит ежегодно перерабатывать до 200 000 тонн мусора. А сам мусороперерабатывающий завод и комплекс с реактором могут заработать в Днепре уже через год-два.

Сколько эти проекты будут стоить горожанам (в виде повышения тарифов на вывоз и утилизацию ТБО), еще никто не подсчитывал.

Хотя уже в феврале (задолго до разговорах об инвесторах и переработке) вице-мэр Михаил Лысенко проводил пресс-конференцию и ратовал за интересы "Днепркоммунтранса" – единственного предприятие, которое сейчас осталось на рынке вывоза бытового мусора в Днепре. Его тариф составляет 9 гривен за кубометр.

"Такая цена не приносит компании никакого дохода, она работает даже не в ноль, а в минус. Единственное, что помогает ей держаться на плаву – это то, что город не берет у перевозчиков плату за прием мусора на мусорный полигон", – рассказал Лысенко.

После повышения тарифа в горсовете собираются провести новый конкурс на вывоз мусора среди днепровских предприятий, однако новой цены за вывоз мусора Михаил Лысенко назвать не смог. Сказал только, что в Харькове она составляет порядка 24 гривен.

И это только за перевозку мусора! А за утилизацию? А за сортировку? А за обеспечение раздельного сбора?

Татьяна Лампика, глава общественного совета при Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области, утверждает:

"Если говорить прямо, то мы абсолютно не готовы. По закону, то, что можно переработать, на полигоне захоронять уже нельзя. Положительные сдвиги есть: за последние годы количество полезных отходов, там захороненных, уменьшилось на пять процентов".

Для раздельного сбора мусора необходимо установить минимум четыре вида контейнеров, а один такой контейнер стоит порядка четырех тысяч гривен.

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"Чтобы обеспечить ими весь город, нужны капитальные вложения, – подводит итог Татьяна Лампика. – Кто возьмет на себя такую ответственность? Сейчас основным перевозчиком мусора в городе является Днепрокоммунтранс, ему и принадлежит семь из десяти тысяч мусорных баков Днепра. Но кто займется установкой контейнеров для раздельного сбора мусора, пересчета тарифа на его вывоз, закупкой недостающих машин – пока загадка".