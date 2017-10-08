Из Днепра: мусорный детектив депутатов и чиновников

РИА Новости Украина

Похоже, в Днепре вместо открытого конкурса мусороперевозчиков грядет тихий передел этого рынка, пишет Ольга Фоменко.

В Днепре сегодня действует территориальный принцип вывоза мусора, утвержденный когда-то горсоветом. Один район — один перевозчик, и он отвечает полностью за санитарное состояние района. Принцип на практике в последние годы не работает, поскольку мусороперевозчик у нас один не на район, а на весь город.

Последний конкурс на оказание услуг по вывозу мусора в городе прошел в 2011 году. Тогда с победителями в лице компаний "Гринко", "Экология Украины" и "Днепркоммунтранс", между которыми были поделены 8 районов, мэрия заключила договоры сроком на 2 года. В 2012 году подопечные районы бросила "Экология Украины", свой уход с рынка компания объяснила низкими тарифами и убыточностью услуги. В 2015 году с рынка всеми правдами и неправдами, под абсолютно смешными предлогами вытолкали компанию "Гринко", о чем "Горожанин" тогда неоднократно писал. И последняя третья фирма — ООО "Днепркоммунтранс" — превратилась в монополиста…

А что конкурс перевозчиков, который должны были провести по истечении срока действия договоров в 2013 году? Не провели. Не провели его и в последующие годы вплоть до нынешнего 2017-го. Чиновники профильного управления мэрии вносили в положение о конкурсе бесконечные правки и уточнения, оттягивая его проведение под любыми предлогами.

Борис Филатов/Facebook Борис Филатов. Архивное фото

Нарекания на работу монополиста — "Днепркоммунтранса" — имелись всегда, но в мэрии на них обратили внимание совсем недавно. Пришли к выводу, что фирма не справляется в одиночку со всем городским мусором. И что? Решили-таки провести конкурс? Нет. Решили… закупить мусоровозы за бюджетные деньги и отдать их КП УРЭА.

На сессии мэр Борис Филатов и его заместитель Михаил Лысенко объяснили депутатам необходимость дорогостоящей закупки, мягко говоря, витиевато. Диалог стоит того, чтобы процитировать его еще раз.

- Возможно, я чего-то не знаю, но, насколько мне известно, в городе проводятся конкурсы на вывоз мусора. Для каких тогда целей приобретаются мусоровозы для КП? - спросила депутат Збарская.

- Будем на мусоровозе на дискотеку ездить, — отшутился Филатов и перепасовал вопрос своему заместителю.

- Мусоровоз вообще-то нужен, чтобы вывозить мусор, — глубокомысленно заметил Лысенко.

- Логично, — согласилась Збарская. - Получается, что УРЭА, для которого закупают мусоровозы, будет заниматься вывозом ТБО? Участвовать в конкурсах?

- Обязательно, — ответил Лысенко.

- У нас есть компания "Днепркоммунтранс". Хорошая компания, но в последнее время не совсем справляется. Есть нарекания со стороны жителей города по поводу большого количества мусора во дворах жилых домов, — все-таки дал объяснения Филатов. - Мы решили, что вывозом мусора будут заниматься и "Днепркоммунтранс", и город. Как это сделали в Харькове, Одессе, Киеве, Житомире. Что в этом странного? Чем больше мусоровозов, тем меньше мусора.

Странное в этом есть. Во всем цивилизованном мире, включая большинство городов Украины, вывозом, утилизацией и переработкой мусора занимаются частные фирмы-подрядчики. Если наша мэрия взяла курс на то, чтобы вытеснить из городской коммуналки частные фирмы и заменить их на КП, то нужно быть последовательными. Для ремонта моста — создать коммунальное предприятие, а не отдавать подряд частной фирме. Для ремонта подъездов — тоже создать КП, для ремонта дорог — сделать коммунальный аналог УПС, ну и так далее. Путь этот тупиковый.

РИА Новости Украина Днепр. Поврежденный асфальт на Привокзальной площади

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Решение о выделении денег на закупку техники депутаты поддержали. Но на сессии речь шла об одном мусоровозе. А знаете, сколько их хотят закупить по факту? Тринадцать! И потратить на это 94,6 миллиона из городского бюджета.

Дальше — больше. Оказывается, депутаты, сами того не подозревая, проголосовали на последней сессии еще и за создание нового городского КП под названием «Экополис», которое будет заниматься… вывозом ТБО.

Этот вопрос попал в огромный блок и был проголосован скопом вместе с другими решениями. О создании нового КП по факту не знают не только большинство депутатов, но и профильные чиновники горсовета. Да и мэр поднятие такого принципиального вопроса не афишировал и не комментировал ни до голосования, ни после окончания сессии.

Кстати, интересный нюанс. Сессия и выделение денег на закупку мусоровозов состоялись 20 сентября. Но УРЭА объявило тендер на приобретение мусоровозов уже в июле. И только в конце августа тендер был отменен.

По словам экспертов, 13-ти мусоровозов с лихвой хватит, чтобы взять в обслуживание два-три района города!

"Если речь идет чисто о помощи вашему "Днепркоммунтрансу", то для этого нужно один-два, ну максимум три мусоровоза! — говорит работник одной из компаний, которая занимается вывозом мусора. - Столько техники закупают, когда хотят зайти на рынок. Причем не просто хотят, а на 100% уверены, что зайдут и будут работать. Это серьезная инвестиция. Серьезнейшая, я бы даже так сказал. Может быть, ваша мэрия муниципального конкурента готовит? А что? Это стабильная победа в конкурсе. Будут ли на конкурсе преференции предприятию, учредителем которого выступает городской совет? Естественно. Посмотрите, кто у вас деревья пилит, кто переходы с мостами содержит, кто фонтаны ремонтирует. Предприятия, которые учредил городской совет…"

Мы поинтересовались у профильных чиновников мэрии о том, какие планы они связывают с созданием КП "Экополис". И сами того не подозревая, жутко удивили своими вопросами этих чиновников.

- Я слышал, что хотят мусор отдать в УРЭА, но пока все это на уровне разговоров. Там же устав нужно переделывать, чтобы КП могло в конкурсах участие принимать. Может, новое предприятие создадут, а УРЭА, которому купили мусоровоз, ему технику передаст, — размышляет один начальник в ответ на нашу информацию.

- Ничего мы не создавали! Никаких КП по вывозу мусора. Только мусоровоз купили! — убежден второй начальник.

dnpr.com.ua Днепропетровский горсовет. Архивное фото

- Я вообще это никак не могу прокомментировать. Подробностей не знаю. По поводу нового КП… Проголосовали за его создание, да. Назвали его «Экополис» и устав его… утвердили… В нем написано в том числе и вывоз мусора, и научная деятельность… Пока непонятно, чем именно из всего этого будет заниматься новое КП, — говорит третий начальник, который обычно знает всё.

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Если у города появилась программа замещения на рынке вывоза мусора частников коммунальщиками, то она не может быть тайной для всех. Её нужно обсуждать и понимать хотя бы минимальные показатели экономической эффективности. Если кто-то из приближенных к руководству мэрии чиновников или депутатов решил создать себе персональный бизнес, это тоже вариант, но и он должен быть публичным. Зачем на пустом месте создавать "мусорный детектив"?