Свалку медицинских отходов обнаружили в лесу под Киевом - полиция

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Свалку медицинского мусора обнаружили в лесополосе в Киевской области, правоохранители завели дело, сообщает областное управление Национальной полиции Украины.

"Незаконную свалку медицинского мусора обнаружили в лесополосе в селе Демидов Вышгородского района. Десятки мешков с медицинскими шприцами, контейнерами и другими отходами органического происхождения лежали под открытым небом", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.

Головне управління Національної поліції в Київській області Свалка медицинского мусора

На месте работали правоохранители, сейчас они устанавливают медицинское учреждение, подрядчиков и других лиц, нарушивших условия договора по утилизации медицинских отходов. Устанавливаются лица, причастные к загрязнению окружающей среды.

Полиция завела дело по статье "загрязнение или порча земель" Уголовного кодекса Украины, санкция предусматривает штраф или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).