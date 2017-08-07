Возле Бахмута пожарные несколько часов не могли потушить огонь на свалке

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области возник сильный пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"Спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, установили, что наблюдается горение мусора на свалке отдельными очагами на общей площади 200 кв. м. Глубина залегания мусора составляет 3 метра", — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов диспетчер Службы спасения "101" получил в 14:45. Спасатели локализовали пожар в воскресенье в 16:25 и ликвидировали в 1:00.

На тушение пожара от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.