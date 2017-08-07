наверх
07.08.201711:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Возле Бахмута пожарные несколько часов не могли потушить огонь на свалке

    (обновлено: )25
    Пожар возник на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области. Спасатели локализовали пожар в воскресенье в 16:25 и ликвидировали в 1:00 в понедельник.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. На полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области возник сильный пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы. Видео
    Думская Нет/Youtube
    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    "Спасатели 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые выехали по указанному адресу, установили, что наблюдается горение мусора на свалке отдельными очагами на общей площади 200 кв. м. Глубина залегания мусора составляет 3 метра", — говорится в сообщении.

    Сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов диспетчер Службы спасения "101" получил в 14:45. Спасатели локализовали пожар в воскресенье в 16:25 и ликвидировали в 1:00. 

    На тушение пожара от Главного управления привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

    Напомним, 5 августа в Херсоне спасатели с вечера до утра тушили пожар на свалке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Непогода в Николаеве
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Наручники
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого