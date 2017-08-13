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    Масштабный ночной пожар на свалке в Одессе возле НПЗ

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    Невыносимый мусор Львова (362)

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    В Одессе на улице Шкодова гора, в районе Одесского НПЗ, горит закрытая свалка ТБО №1. Огонь быстро движется в сторону жилых домов возле НПЗ, район сильно задымлен.
    Канал Думская Нет на Youtube

    "Вызвали пожарных, оператор ответил, что вызов приняли, машину отправляют", — сообщила очевидец происшествия. По информации "Думской", возле горящей свалки уже видели пожарную машину.

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    Напомним, в конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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