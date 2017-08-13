Масштабный ночной пожар на свалке в Одессе возле НПЗ

"Вызвали пожарных, оператор ответил, что вызов приняли, машину отправляют", — сообщила очевидец происшествия. По информации "Думской", возле горящей свалки уже видели пожарную машину.

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Напомним, в конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.