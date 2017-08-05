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    В Херсоне до утра тушили пожар на свалке

    Тема:

    Украина: жара наступает (156)

    (обновлено: )2701
    По предварительной информации, было обнаружено несколько очагов возгораний. Сейчас причина возгораний устанавливается. Как отмечается, боевые расчеты работали на объекте до утра.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Херсоне спасатели до утра тушили пожар на свалке, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы. Видео
    Думская Нет/Youtube
    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    По предварительной информации, было обнаружено несколько очагов возгораний.

    "На место выехали 4 дежурных отделения 20-й, 14-й ГПСЧ и аварийно-спасательного отряда. Боевые расчеты работали на объекте до утра, а сейчас 2-й ед. техники и 8 чел. личного состава дежурят на свалке с целью предупреждения новых масштабных возгораний", — говорится в сообщении.

    Сейчас причина возгораний устанавливается.

    Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).

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