В Херсоне до утра тушили пожар на свалке

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Херсоне спасатели до утра тушили пожар на свалке, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, было обнаружено несколько очагов возгораний.

"На место выехали 4 дежурных отделения 20-й, 14-й ГПСЧ и аварийно-спасательного отряда. Боевые расчеты работали на объекте до утра, а сейчас 2-й ед. техники и 8 чел. личного состава дежурят на свалке с целью предупреждения новых масштабных возгораний", — говорится в сообщении.

Сейчас причина возгораний устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха (метеорологической дымке).