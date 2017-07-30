Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

Как сообщает "Первый городской", пожар возник около 22:00. "По предварительным данным, причиной возникновения пожара является короткое замыкание. На месте возгорания работают пожарники и сотрудники полиции", — сказано в сообщении.

"Думская" сообщает, что в 00:37 пожар был потушен.

"Пострадавших нет. Очевидцы говорят, что в заведении огнетушителей было мало. Брали в соседней "Ривьере", — сообщает местное интернет-издание.

Смотрите также: Одесса в плену пожаров: шокирующие фото

Ранее на пляже в районе Аркадия в Одессе загорелся ресторан StrongHouse. Также пламя перекинулось и на расположенное рядом кафе. Огнем было уничтожено 50 квадратных метров ресторана, расположенного на первой линии моря.