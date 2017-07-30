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30.07.201712:41
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    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

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    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары (119)

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    Вечером в субботу загорелся ночной клуб "Пляжник" в Одессе. Пожар начался со сцены и позже огонь перешел на деревянные шатры. По предварительным данным, причиной возникновения пожара является короткое замыкание.
    Думская Нет/Youtube

    Как сообщает "Первый городской", пожар возник около 22:00. "По предварительным данным, причиной возникновения пожара является короткое замыкание. На месте возгорания работают пожарники и сотрудники полиции", — сказано в сообщении.

    "Думская" сообщает, что в 00:37 пожар был потушен.

    "Пострадавших нет. Очевидцы говорят, что в заведении огнетушителей было мало. Брали в соседней "Ривьере", — сообщает местное интернет-издание.

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    Ранее на пляже в районе Аркадия в Одессе загорелся ресторан StrongHouse. Также пламя перекинулось и на расположенное рядом кафе. Огнем было уничтожено 50 квадратных метров ресторана, расположенного на первой линии моря.

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