Крупный пожар произошел в Токио у знаменитого рыбного рынка

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошел в районе знаменитого рыбного рынка Цукидзи в центре Токио, сообщила телекомпания Nippon television Network.

По сведениям телекомпании, загорелось трехэтажное здание, прилегающее к рынку. Выгорело около 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что на месте работают 30 пожарных нарядов.

Как сообщил РИА Новости очевидец, случайно оказавшийся вблизи этого района, в сторону рынка едут пожарные наряды, в небе множество вертолетов полиции.

Цукидзи считается самым крупным оптовым рынком Японии по объему продаж и самым большим рыбным рынком в мире. Туристы хорошо знают его нескончаемые рыбные ряды и знаменитые аукционы тунца. История рынка насчитает более 80 лет. Своим рождением он "обязан" землетрясению 1923 года, разрушившему рыбный рынок в районе Нихонбаси. Под временную торговую площадку был выделен небольшой участок в Цукидзи, а с 1935 года рынок разместился там, где находится сейчас и занимает площадь 23 гектара.

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