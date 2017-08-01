Аномальная жара. Пожары охватили херсонские леса

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Пожары вспыхнули во вторник в лесах Херсонской области на фоне установившейся жары, в готовность приведена авиация, сообщается на сайте Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

В частности, во вторник вблизи села Кохани Голопристанского района загорелась лесная подстилка отдельными очагами на площади около четырех гектаров, к тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 68 человек.

"В этот же день вблизи села Гладковка Голопристанского района на территории Гладковского лесничества Голопристанского лесного хозяйства возникло возгорание леса (два очага). Площадь пожара уточняется", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, в готовности для проведения разведки и тушения пожаров находится вертолет Ми-8 Министерства обороны Украины. Также приведена в готовность авиация Госслужбы по ЧС.

Ранее ГСЧС объявила чрезвычайную пожарную опасность в 10 областях страны. Также сообщалось о пожаре на острове Хортица.