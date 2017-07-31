Пожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов

В результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

Сотрудники заведения расчищают завалы, перебирают уцелевшие бутылки с напитками и очень агрессивно настроены к представителям СМИ. Журналистов на территорию комплекса не пускают, ссылаясь на то, что это — частная собственность.

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"Кроме того, неизвестные люди, назвавшие себя охранниками заведения, с угрозами физической расправы запретили нашему сотруднику снимать комплекс со стороны моря, то есть на пляже, который является общественным местом, и куда по закону доступ является свободным", — сообщает "Думская".