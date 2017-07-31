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    Фотоленты

    Пожар уничтожил клуб на побережье Одессы: разбор завалов

    (обновлено: )178
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Думская.net
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Таймер
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Таймер
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Таймер
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара
    Таймер
    Ночной клуб «Пляжник» после пожара

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    В результате ночного пожара в ресторане-клубе "Пляжник" в Одессе сгорела большая часть сооружений, прилегающих к пешеходной зоне.

    Сотрудники заведения расчищают завалы, перебирают уцелевшие бутылки с напитками и очень агрессивно настроены к представителям СМИ. Журналистов на территорию комплекса не пускают, ссылаясь на то, что это — частная собственность.

    Смотрите также: Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    "Кроме того, неизвестные люди, назвавшие себя охранниками заведения, с угрозами физической расправы запретили нашему сотруднику снимать комплекс со стороны моря, то есть на пляже, который является общественным местом, и куда по закону доступ является свободным", — сообщает "Думская".

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