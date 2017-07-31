На острове Хортица вспыхнул пожар

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Спасатели ликвидировали пожар площадью 2 га на острове Хортица, который расположен в районе города Запорожье.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 31 июля, в 17:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре.

На месте происшествия спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 га. В 18:30 пожар был локализован, в 19:10 — ликвидирован. Чтобы предотвратить повторное возгорание, пожарные проверили очаги горения на наличие тления.

Ранее сообщалось, что в курортном районе Аркадия в городе Одесса сгорело кафе-пиццерия, прилегающее к ночному клубу "Ибица".